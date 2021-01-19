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19 января 2021, 18:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: chervonec-001.livejournal.com

Языковой закон на Украине был принят в апреле 2019 года в качестве прощального привета от Порошенко. Граждан страны обязали общаться исключительно на украинском практически во всех сферах жизни: в учреждениях образования и здравоохранения, в органах государственной власти и в силовых структурах. Сейчас у языковой "реформы"новый этап - на мову переходит вся сфера обслуживания.

Поставщики услуг теперь обязаны обслуживать только на украинском языке и лишь по личной просьбе клиентов могут переходить на другой язык. Да, бесспорно, украинский язык обязан быть государственным. И было бы всё просто, если бы Украина была унитарной страной в языковом плане. Однако в быту на русском общаются практически все депутаты, все бывшие и действующий президенты, это язык на котором думает большинство граждан страны. В общем, такой вот язык "национального меньшинства".

Самое интересное, "Незалежной" совсем не пример даже Европа, куда Украина якобы так стремится. В Европе к подобным деликатным вопросам подходят намного более взвешенно. Для сравнения – Германия. Несведущему человеку на первый взгляд непонятно: "Какие ещё языки могут быть в этой стране, кроме немецкого?". Но, оказывается, что в ФРГ на федеральном уровне закреплены преференции для дюжины региональных языков. Статус регионального в Германии имеют датский, цыганский языки. Региональный статус для своего языка имеют в Германии даже лужичане – западнославянский народ численностью всего около 60 тыс. человек, компактно проживающий на территории ФРГ. Остальная часть региональных языков - это диалекты немецкого, порой различающиеся между собой больше чем русский и украинский (например, официальный немецкий язык, который называют Hochdeutsch, и баварский диалект).

В Австрии федеральным законом закреплено использование хорватского, венгерского и словенского языков в администрации и на топографических указателях ряда общин. В Венгрии в муниципалитетах, где доля конкретных национальных меньшинств превышает 10 или 20%, закреплено использование их языков. Языками меньшинств и региональными, согласно части третьей Хартии региональных языков и языков меньшинств, признано 8 языков.

В Финляндии государственные языки – финский и шведский, при этом шведский – родной для 6% населения. В Швеции финский используется как региональный в 52 коммунах из 290. В Дании региональными языками являются гренландский и фарерский, более того, на своих территориях они являются главными. В Великобритании официальным языком является английский язык, при этом существуют шотландский язык и два кельтских языка: валлийский и гэльский язык. К примеру, в Уэльсе все надписи даются сначала на валлийском языке, а затем дублируются на английском.

Примеров очень много, чтобы приводить их все. Но стоит ещё упомянуть Канаду, в которой проживает обширная украинская диаспора. Население Канады составляет 38 млн человек, из них более 7,5 млн говорят на французском, т.е. примерно 20%, и поэтому в стране два государственных языка. Все бланки, платежки, надписи на упаковках продуктов и бытовых товаров на двух языках. Полиция обязана знать два языка, и если ты звонишь в государственное учреждение, то можешь выбрать один из двух языков, который ты лучше знаешь. Если на секунду представить, что французский язык отменят, можно гарантировать, что пара провинций точно заявит о независимости,

Но нет, подобные примеры Украину не устраивают. Украинские власти себя сейчас ведут так, что создаётся впечатление, что их мучает жёсткий комплекс подростковой неполноценности в языковом вопросе. "Незалежная" пытается заставить значительную часть своего населения говорить на чуждом ей языке, не признаёт на государственном, конституционном уровне язык большинства своих собственных граждан. Считая себя цэевропейским государством, Украина умудряется нарушать европейские же языковые законы. Подобная политика – очередное подтверждение того, что Крым и Донбасс оказались полностью правы, когда решили, что с укромовными и с бандеровской идеологией им не по пути.