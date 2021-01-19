На инаугурации Байдена ожидается мятеж Нацгвардии?

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19 января 2021, 13:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: pavel-shipilin.livejournal.com

В день инаугурации Джо Байдена порядок в Вашингтоне будут обеспечивать 25 000 бойцов Национальной гвардии США. Это количество в 2,5 раза больше, чем на предыдущих инаугурациях. Концентрация такого количества вооруженных людей в столице вызвала серьезную тревогу в ФБР, передает Associated Press.

Представители ФБР, а также министерства обороны США опасаются возможного мятежа со стороны военнослужащих Нацгвардии в день инаугурации Джо Байдена. В настоящий момент ФБР проводит проверку солдат, которые прибыли в Вашингтон для обеспечения порядка. Проверку будут проводить до среды, 20 января.

Думаю, никакого мятежа не будет — особо ненадежных, замеченных в преступном интересе к манипуляциям на выборах и сомневающихся в победе Байдена отправят домой. А проверить легко — по соцсетям: что писал, под чем лайкал. Нет сомнений, что проверка уже завершается, ряды защитников Новой Америки прорежены. К завтрашнему дню останутся только самые верные черно-многоцветные либертарианцы, надежда и опора Байдена.

Признаться, я не верил в гражданскую войну в США, поскольку в голове сидят прежние стандарты. Но теперь стало понятно, что, как и все последние войны, эта тоже гибридная — не один союз штатов против другого, а люди внутри штатов считают врагами других людей внутри тех же штатов. Только доля трампистов везде разная.

Причем гражданская война в США, гибридная или реальная, касается всех, а не только американцев, поскольку первые «боевые действия» развернулись в интернете. Глобальные онлайн-платформы — Facebook, Twitter, Google и Apple объявили нам войну и ярко продемонстрировали, кто в этом бренном мире хозяин.

Так что завтрашняя инаугурация Байдена, окруженная пустыми улицами, охраняемыми преданной президенту гвардией, — это символ воцарения нового миропорядка. В нем нет места диссидентам. Как пелось в советской песне времен развитого социализма, «И говорят глаза: никто не против, все мы — за!»

Оказывается, развитой империализм ничем не отличается от развитого социализма...