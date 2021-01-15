Что скрывают от россиян в «Айгунском музее»

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15 января 2021, 15:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: masterok.livejournal.com

Несколько лет назад были в приграничном Китае и там произошел интересный случай. Мы попытались купить билет в «Айгунский исторический музей», где даже надписи были продублированы на русском языке. Но кассир попросил предъявить паспорт и узнав, что мы из России сообщила, что россиянам вход в музей запрещен.

Что же скрывают китайцы в этом музее?

Понятно, что любознательного русского туриста сложно остановить даже миллиону китайцев. Поэтому наши люди сей краеведческий казус (километрах в 30 от Хэйхэ) довольно часто навещают: собственно, как раз запрет и создаёт базовую, типичную для русского человека мотивацию к действию.

От весьма скудной экспозиции русские получают массу самых разных эмоций

Здесь и разочарование в «вероломных», как им кажется после посещения музея, китайцах. Здесь и ярость обманутого в самых лучших своих дружеских чувствах человека (в пятом поколении житель Благовещенска в возмущении сообщает в сети не о "зверствах русских имперских аккупантов", а «как раз о страшных по своей жестокости набегах китайских хунхузов, вырезавших мирные русские поселения по всему Амуру»). Здесь и неудержимое веселье профессиональных историков, столкнувшихся с грубой самодеятельной подделкой.

Причём, сами экспонаты данного поселкового «краеведческого» музея в этих русских страстях фактически ни при чём – реальных-то исторических артефактов, действительно подтверждающих концептуальную правду создателей музея, здесь нет (и быть, честно говоря, не может – просто потому, что их не существует в природе нашего мира). В музее представлены либо антуражные, но абсолютны нейтральные предметы из позапрошлого века, либо какие-то фантастические, порождённые исключительно бурной фантазией новокитайских «свободных художников» живописные картины неких расстрелов мирных китайцев российско-имперскими солдатами.

А самое удивительное здесь то, что старательная «возгонка» в себе комплекса «обиженного народа» абсолютно противопоказано нынешнему китайскому народу. Китайское экономическое чудо, современная гармоничная социальная конструкция КНР – как раз наоборот – выросли из общенародной обращённости в светлое будущее, из непобедимой уверенности в своих силах, в щедрой талантливости своей народа, в его абсолютно достойном историческом прошлом. Именно поэтому и стала явью прекрасная современная картина экономического и нравственного процветания нации, которую ещё в начале прошлого века предсказывал Сунь Ятсен, картина, казалось бы, абсолютно недостижимая в тотально нищем на тот момент, жестоко угнетаемом иностранной, маньчжурской династией Цин.

Скорей всего, этот таинственный музей в северо-китайской глухомани создали с весьма банальной целью – заработать денег. По другому-то привлечь внутренних туристов в регион, единственной реальной исторической достопримечательностью которого является заключённый здесь первый внятный договор о северной границе 1858 г., не очень легко. Поразительна, однако, смелость создателей подобного учреждения культуры. Любому стороннему наблюдателю ясно, что культивирование такой «исторической памяти» – с признанием «неравноправности» современных российско-китайских договоренностей по границе – это серьезный удар по легитимности самой коммунистической партии Китая. Ведь по логике создателей музея получается, что китайские партийные руководители, подтвердившие и постоянно подтверждающие, в целом, свою верность положениям Айгунского договора о границе – начиная с Мао, заявившего в своё время: «Я ведь не говорил, что более миллиона квадратных километров непременно нужно возвратить Китаю», и Дэн Сяо Пина, сказавшего, что «на прошлом поставлена точка», до Цзян Цзэминя и «старины Си» – поступаются национальными интересами страны. Предают, так сказать, ту историческую память, о которой талдычит краеведческий музей в Айгуне.

Да и то, что Россия при определённых обстоятельствах легко может поддаться на такую музейную провокацию и превратить нынешнюю дружелюбную границу с КНР в крайне враждебную «горячую точку», вряд ли соответствует хоть каким-то политическим интересам народной республики. Лишаться важной опоры в современном, и без того постоянно и непрерывно меняющемся и изменчивом мире – да ещё и из-за глупого провинциального музея – вряд ли разумно. Игры с историей – это ведь всегда крайне опасная забава с тяжело предсказуемыми последствиями.