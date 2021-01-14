Преступления и наказания южнокорейских руководителей

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14 января 2021, 17:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mi3ch.livejournal.com

На снимке бывшие президенты Южной Кореи Ро Дэ У (слева) и Чун Ду Хван (справа). Чон Ду Хван осужден за взяточничество, коррупцию и другие преступления. Он и его семья должны выплатить $370 миллионов, украденных ими из бюджета страны. Ро Дэ У был осужден за коррупцию и жестокое подавление акции протеста в Кванджу.

Практически всех президентов Южной Кореи свергали и сажали за коррупцию. Так называемая «стабильность» никак не связана с экономикой — сегодня Южная Корея входит в десятку самых развитых стран.

Криминальный список глав Республики Корея

1. Ли Сынман(1948-1960) – свергнут

2. Юн Босон (1960-1962) – свергнут

3. Пак Чонхи (1962-1979) – убит

4. Чхве Гю Ха (1979 - 1980) – смещен военным переворотом

5. Чон Ду Хван (1981-1988) – приговорен после завершения президентского срока к смертной казни

6. Ро Дэ У (1988-1993) – приговорен после завершения президентского срока к 22 годам тюрьмы.

7. Ким Ёнсам (1993-1998) – Сидел в тюрьме при президенте номер три. Будучи президентом, добился осуждения двух своих предшественников.

8. Ким Дэчжун (1998-2003) – Сидел в тюрьме при президенте номер три, приговорен к смертной казни при президенте номер 5 (позже помилован). Лауреат Нобелевской премии мира.

9. Но Мухён (2003-2008) – Подвергнут импичменту (отменен Конституционным судом). После окончания президентского срока был под следствием по обвинениям в коррупции. Покончил жизнь самоубийством

10. Ли Мёнбак (2008-2013) – после завершения президентского срока арестован и находится под арестом по обвинению в коррупции.

11. Пак Кынхе (2013 -2016) – подвергнута импичменту. Арестована по обвинению в коррупции. 24 года тюрьмы.

12. Мун Джэин – действующий президент.

Что интересно, у северных соседей все вожди - национальные герои Народной Демократии. Каждый - "Ярче тысячи солнц".