Что-то общее между нами и американцами всё же есть

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

13 января 2021, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

Происходящее в США показывает, что ни такие уж мы и разные. А в чем-то американцы, привыкшие считать себя лучше и честнее других, явно уступают не только Европе, но и России, которую коллективный Запад традиционно рисует в черной палитре.

Многие высказались о «кризисе демократии», который выразился в протестах сторонников Дональда Трампа, ворвавшихся в здание Сената и в результате чего погибли четыре человека.

Все уже, кажется, обсудили блокировку ещё действующего, всё ещё президента и пока что Соединенных (!) Штатов Америки Дональда Трампа в Твиттере.

Но есть несколько моментов, которые остались либо за кадром, либо на втором плане...

Один из них – резкий рост стоимости акций оружейных компаний в США на фоне протестов. Так, акции Smith&Wesson (производитель огнестрельного оружия, в частности, револьверов), взлетели на 19%, а котировки Sturm Ruger & Co (винтовки, самозарядные пистолеты и охотничьи ружья) подскочили на 12%. Взлетели и продажи оружия в магазинах.

Общество поляризовано, разобщено и агрессия растет. Люди видят в соседях с иными политическими взглядами физическую угрозу.

Второй момент – отношение властей к гражданам. Когда протрамповский народ пришел к своим представителям, народные избранники почему-то побежали прочь. Вместо того, чтобы вступить с ними в диалог.

Пожалуй, мы с американцами немного похожи...

Как только начинается какая-то беда, мы сразу начинаем запасаться оружием, спичками и солью – готовимся партизанить и уходить в леса. А как только народ приходит к своим представителям, то они в лучшем случае убегают, а в худшем – закрываются полицией. Есть что-то общее, согласитесь…

Что же касается блокировки Дональда Трампа, то здесь своя невидимая часть айсберга. Да, без суда и следствия. Да, непонятно кто именно принял решение. Да, цензура. Но есть ещё кое-что. Твиттер не просто заблокировал Трампу возможность «чирикать». Он снес все старые записи президента, то есть уничтожил ценный исторический архив. Это как взять и сжечь, например, переписку Грозного с Курбским. Твиттер не просто проявил политическую ангажированность, но и нанес удар по исторической науке. А это уже, как говорят в узких кругах интеллигенции, «зашквар»…