Нэнси Пелоси назвала Трампа

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11 января 2021, 17:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: taxfree.livejournal.com

Сколько комментаторов смеялось над словами, что Трамп это агент ФСБ и Путина лично. Пускай это не агент в прямом понимании, но все поведение Трампа за 4 года просто кричало, что у него есть какие-то обязательства перед президентом России.

Сейчас, после событий в Капитолии, когда Трамп чуть не повторил начало русской весны на востоке Украины, которое тоже начиналось точно также, с захвата толпой административных зданий, это становится мейн стримом в американских медиа, а в текущем году под это подведут и обнародованные факты. И Трамп не то что не станет кандидатом республиканцев на выборах 2024 года, он будет обвинен в уголовных преступлениях и измене родине. В этом смысле очень интересное интервью вчера дала спикер Палаты представтелей - Нэнси Пелоси.

Чтобы вы понимали кто она такая. Пелоси это как Володин в России, а Володин у нас никто иной, как Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Одной из двух законодательных палат страны. А президент Путин - исполнительная власть. Также как Трамп в США. И вот представляете, если бы Володин дал интервью телеканалу Раша Тудэй, где назвал бы Путина «служанкой Байдена»? Именно это и произошло вчера.

Несколько значимых выдержек из интервью Нэнси Пелоси:

О возбуждении уголовного дела против Трампа

«Что ж, к сожалению, человек, который руководит исполнительной властью в США, является ненормальным, с расстроенной психикой и опасным президентом Соединенных Штатов. И осталось всего несколько дней до момента, когда мы сможем от него защититься. Но он сделал что-то настолько серьезное, что против него должно быть возбуждено уголовное дело».

О ненормальности Трампа и звонке Пелоси председателю комитета штабов в Пентагоне

«Одна из причин, по которой я так хочу немедленного отстранения Трампа от должности, - это моя серьезная обеспокоенность тем, что в следующие десять дней Трамп может попытаться сделать что-то безрассудное в военном отношении, в том числе отдать приказ о применении ядерного оружия. Я обращалась за советом к генералу Марку Милли, председателю Объединенного комитета начальников штабов. Я запросила информацию у тех, кто может знать, существуют ли средства защиты от этого опасного президента, могущего инициировать любые военные действия или что-то похуже этого».

О звонке вице президенту Пенсу с просьбой инициировать процедуру отстранения Трампа по 25-й поправке

«Я и сенатор Шумер позвонили вице-президенту Пенсу, чтобы убедить его инициировать 25-ю поправку, которая предусматривает процедуры отстранения президента от должности. Нас продержали на линии 20 минут. «Он будет здесь через минуту, минуту, минуту». Ну, он никогда так и не ответил ...»

О последнем хакерском взломе государственных сетей в США, в котором подозревают русских хакеров работающих на ГРУ и отсутствии реакции Трампа на этот факт

«Видимо у президента, опять же, оловянное ухо, слепое пятно в глазах или какие-то обязательства перед Россией. Я не знаю, что у русских есть в отношении президента Трампа, будь то личное, политическое или финансовое. Я не знаю что это».

Журналистка: Думаете, у них что-то есть?

Нэнси Пелоси: Но нет другого объяснения, почему этот президент Соединенных Штатов такой ... служанка Путина.

О новом импичменте Трампу и введении в действие 25 поправки, предусматривающей отстранение президента от власти по причине сумасшествия и неспособности выполнять свои функции

«Мне нравится 25-я поправка, потому что она избавляет нас от Трампа. Его нет в офисе президента. Но в Конгрессе есть сильная поддержка повторного импичмента президента. Этот президент виновен в подстрекательстве к восстанию. Он должен заплатить за это цену».