В Китае принят новый гражданский кодекс, узаконивший «Систему социального кредита»

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

11 января 2021, 12:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: new-rabochy.livejournal.com

Меж тем, пока общее внимание было приковано к политическому спектаклю в США, главное событие начала 2021-го в социальной сфере мирового социума произошло в Китае — без инфошума и пыли. А именно... с 1 января 2021 года в Китае была официально узаконена в рамках всего государства "Система социального кредита", ради которой, вполне вероятно, и затевалась вся эта "мировая пандемия 2020".

Суть идеи китайских специалистов, тщательно изучивших зарубежный опыт в этой области, заключалась в предложении наделить обитателей условного города N определенной суммой баллов. Эта изначальная сумма, гарантировавшая всем жителям равные стартовые условия, могла либо расти, либо уменьшаться — в зависимости от того, что полезного или вредного делал обладатель своеобразного "кошелька".

Аналогичная система действует и в отношении юридических лиц — компании проверяют на соответствие экологическим, юридическим нормам. Оценке также подвергаются условия и безопасность труда на предприятиях, их финансовая отчетность.

Теперь у каждого гражданина есть стартовый рейтинг в 1000 баллов. Единый информационный центр анализирует каждого по 160 000 параметров из 142 учреждений.

Если рейтинг больше 1050 баллов, то ты образцовый гражданин и маркируешься индексом ААА. С 1000 баллов можно рассчитывать на А+, а с 900 – на B. Если рейтинг упал ниже 849 – ты уже подозрительный носитель категории C, который запросто может быть уволен из государственных и муниципальных структур.

Те, у кого 599 баллов и ниже попадают в группу D, это сравнимо с “черной меткой”, так как их не возьмут на работу даже таксистом. Люди с рейтингом D не могут устроиться на нормальную работу, им не дают кредиты, не продают билеты на транспорт и даже могут отказать в аренде велосипеда.

Для сравнения, человеку с рейтингом А+ велосипед в аренду дадут бесплатно и еще разрешат полчаса кататься на нем без единого юаня. Человек со средним рейтингом С велосипед дадут только под залог в 200 юаней.

С людьми из категории D остальные боятся даже разговаривать, потому что кто-то может сообщить властям, что ты общался с человеком из “черного списка” и твой рейтинг могут понизить.

Низкий рейтинг приведет к публичному порицанию и осмеянию, обнародованию имен провинившихся вплоть до личного информирования знакомых, сослуживцев и родственников.

По новому кодексу китайцы будут получать баллы: - за участие в благотворительной деятельности, забота о пожилых членах семьи, хорошие отношения с соседями и помощь бедным, сдачу донорской крови, поддержку правительства в социальных сетях, наличие хорошей финансовой кредитной истории, совершение любого героического поступка

и т.п.

У граждан могут вычитать баллы: - за нарушение правил дорожного движения, участие в протесте против властей, размещение антиправительственных сообщений в социальных сетях, неудовлетворительную помощь стареющим родителям, распространение слухов и фейков в интернете, неискренние извинения за совершенные преступления, участие в деятельности сект и жульничество в онлайн-играх

и т.п.

Вопрос внедрения системы социального рейтинга в России активно обсуждается

Обычными стоп-факторами при устройстве на работу в банки уже сегодня могут быть просроченные кредиты + производства по ним у судебных приставов, информация по ранее судебных делам, судимостям (так же погашенным).

Всё это, конечно, давно знакомо по более давним капиталистическим временам великой депрессии или маккартизма. Но вот в таком "цифровизированном" и всеобщем виде вводится всё же впервые. И если раньше вас оценивали на предмет соответствия установленным сверху общественным нормативам сами ваши сограждане, которые могли "поверить", "пожалеть", "войти в положение", то теперь это всё будет делаться чисто автоматически на уровне компьютерных систем.

Потому что как компьютерные системы умеют к примеру, "без манипуляций" считать голоса, мы уже убедились на примере выборов президента США с помощью Доминион системс.