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6 января 2021, 12:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: colonelcassad.livejournal.com

Фабула этих выборов простая - сейчас расклад в Сенате США 50 на 48 в пользу республиканцев. В Джорджии выбирают двух сенаторов. Если оба из них будут демократами, то расклад будет 50 на 50 и решающий голос будет у вице-президента, то есть Камалы Харрис. Таким образом Демократическая партия получит всю полноту власти, контролируя и Белый Дом, и Сенат, и Палату Представителей. Республиканская партия остается вообще без ничего.

И вот, выборы в Джорджии.

После подсчета 90-91% голосов лидируют два республиканских кандидата. Но к 95% снова чудесным образом все меняется. Особенно наглядно, когда в прямом эфире у кандидата от республиканцев просто списали 5 тыс. голосов.

А вот ещё фокус: было 774 тыс. голосов, а потом бац и стало 742 тыс. И все это даже не особо стесняясь показывают по CNN.

Выборы проводятся с помощью системы "Доминион" (да, та самая). На ночь подсчет голосов в ряде округов снова остановлен, как это уже было на выборах президента США.

После возобновления подсчета, внезапно у демократов найдутся нужные голоса в стиле "и тут я как будто из последних сил". Трамп прямо заявил, что демократы специально замедляют подсчет, чтобы прикинуть, сколько голосов им надо добросить, чтобы победить...

"Демократы снова собирают голоса в мистических местах". (с) Твиттер Дональда Трампа

Действительно, а чего стесняться. У части электората республиканцев изрядно так пригорает со всего этого... Но судя по поведению части республиканского истеблишмента, они готовы сдать власть, лишь бы избавиться от Трампа.

Кстати, с учетом того, что демократы всерьез обсуждают вопрос отмены голосования в коллегии выборщиков и перехода к прямым выборам, республиканцы в обозримом будущем могут вообще не вернуться к власти.

В целом, демократы продолжают уверенно заколачивать гвозди в крышку гроба мифа про "честные выборы в США"

Между тем, сегодня Сенат и Палата Представителей США должны утвердить результаты выборов президента США. Трамп призывает своих сторонников выйти на митинги против фальсификации президентских выборов.

P.S.

Стоит также отметить, что в Facebook снесли группу противников Байдена "Байден не мой президент" численностью в 1,7 млн. аккаунтов. Свобода слова, говорили они...

Большой Брат говорит, что сегодня надо любить Байдена...