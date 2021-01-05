Череда локдаунов - это череда кризисов ускоренного перехода в новый порядок

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

5 января 2021, 16:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: el-murid.livejournal.com

Британский премьер Джонсон объявил о новом, третьем, локдауне в Великобритании. Причина прежняя - система здравоохранения не справляется с потоком заболевших.

Говоря откровенно, это, конечно, не причина, а повод. Удобное объяснение. Англия, которая в 1940 годы прошла через самую настоящую войну, причем на своей территории. Немецкие бомбардировки с успехом заменили наземные боевые действия. Безусловно, страна обладает опытом разворачивания экстренных медицинских служб, достаточных для приема огромного числа пострадавших и заболевших. Но - британское здравоохранение продолжает существовать в условиях "мирного времени". Что само по себе говорит: британское правительство не собирается бороться с коронавирусом на деле, предпочитая имитировать эту борьбу.

Причиной может быть одно из двух: власть прекрасно понимает, что коронавирус не является смертельным риском, а потому просто нет смысла проводить мобилизационные мероприятия.

Вторая причина - британская власть под вывеской карантинных мероприятий решает совершенно другую задачу - ускоренное перетаскивание Великобритании в новый порядок, который очевидно создается на руинах нынешнего. Раз так - то логика требует именно ускоренных мероприятий, чтобы успеть пройти критический период перехода в максимально быстрые сроки и занять как можно более высокое место в будущей мировой иерархии.

Англия уже проходила через подобный период слома прежнего традиционного уклада, и с переходом в капитализм справилась одна из первых. Что позволило ей занять ведущее место в тогдашнем новом мировом порядке. Сейчас - повторение истории, но на более высоком уровне.

Череда локдаунов - это череда кризисов, которые помогают именно в ускоренном порядке проходить через демонтаж существующего порядка и выстраивание на его месте нового. Все, как всегда - чтобы построить что-то новое, нужно сломать что-то старое. Вот его и ломают.

Брекзит - условие, которое помогает Великобритании, не оглядываясь на европейцев, решать свои проблемы самостоятельно.