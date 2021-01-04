Как родился жёлто-голубой украинский флаг

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4 января 2021, 15:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: l-boris.livejournal.com

Цвета нынешнего украинского флага были заимствованы из флага шведского. Ориентация Украины на Запад вообще, и Швецию в частности, имеет давнюю историю. Она началась ещё во времена Богдана Хмельницкого в середине XVII века.

В 1655-1656 гг. русские войска и запорожские казаки почти полностью разгромили Польшу. Ещё немного оставалось, чтобы всю Украину присоединить к России. Но в это время на Польшу, казавшуюся лёгкой добычей, напали шведы.

В этой обстановке польская знать проявила чудеса дипломатической изворотливости. Она убедила московского царя Алексея Михайловича заключить перемирие. Обещали выбрать его польским королём. И русские совместно с поляками стали воевать против шведов. Война оказалась неудачной. Использовав русских для изгнания шведских захватчиков, поляки из союзников снова превратились во врагов России.

В сложившейся обстановке Украине захотелось стать независимой...

Но в те времена ещё не придумали принципа «права наций на самоопределение». Потому народы, стремившиеся к независимости, должны были заручиться поддержкой какого-то легитимного монарха.

Швеция, как удалённое от Украины государство, манила изобретателей украинской самостийности. Когда в 1700 году началась новая война России со Швецией, казацкие сепаратисты вполне естественно снова обратили свои взоры на скандинавское государство.

Как родился знаменитый "жовто-блакитный прапор"

Осенью 1708 года шведская армия, измотанная серией непрерывных боев, решила отдохнуть в курортных условиях. Изменив прежний курс на Смоленск, войско Карла XII направилось на юг - в Гетманщину. Гетманщина - это сердце земель нынешней Украины, современные Полтавская и Черниговская области.

Холодно и голодно стало шведам под Смоленском-то. Русские крестьяне злые, медведи недружелюбные, ни хлеба, ни мяса не найдешь - все растащили от супостата подальше. А что утащить не успели, то сожгли безжалостно. Варвары, что поделать...

К этому моменту Карл успел заключить известное соглашение с гетманом Мазепой. Гетман обещал шведам отдых, фураж для лошадей и еду для людей, а ещё - военную помощь. Ажно 50 тысяч казаков, практически весь военный потенциал, которым обладали Гетманщина и Запорожская Сечь вместе взятые.

Отдых и кое-какое прокормление потомки викингов получили. С военной помощью вышло хуже - на призыв Мазепы откликнулось лишь около 5 тысяч реестровых и запорожских казачков. Однако и 10% от обещаного шведу это - какие-никакие союзники...

Как только их от верных России казаков, отличать?

Формы-то у них нет никакой, это ж не собственные дисциплинированные шведы, затянутые в модные сине-желтые мундиры, в национальные цвета Швеции...

О, идея!

Карл XII, не мудрствуя лукаво, приказал казакам Мазепы нацепить на пики прапорцы (вымпелы) сине-желтого цвета. Вот и вся премудрость. Правда, толку от союзничков оказалось немного. Полтавская битва прошла с известным результатом. Однако, когда власти "незалежной и самостийной" спустя два с половиной века подбирали национальные цвета для своего государства, они выбрали именно эти.

Потому что у "жовто-блакитной" расцветки имелась хоть какая-то боевая слава. Да и Мазепа, по украински представлениям, вроде как герой...

Любопытно, что Украина – единственное славянское государство во флаге которого нет красного цвета, за исключением Боснии и Герцеговины, у которых тоже почему-то тяга к жовто-блокитным раскраскам.