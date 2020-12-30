В России люди живут все лучше, в США все хуже

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30 декабря 2020, 01:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: genby.livejournal.com

Почему Бигмак? Он был выбран, как товар самый близкий, к покупательной способности денежных единиц многих стран мира. Если до 2000 года россиянин мог купить 3,8 бигмака на 100 американских, а в далеком СССР 7 бигмаков на 100. То теперь, около 46 на 100 американских бутербродов.

В качестве источника бутербродов, самая справедливая из всех зарплат - медианная зарплата на руки "чистыми". Медианная зарплата на руки в США в 2019 году составила после всех вычетов 2854 доллара. Но по покупательной способности - это всего лишь 497 бигмаков. Когда-то в далеком 2002 чистая медиана составляла 741 бигмак. С тех пор американская медиана на треть ужалась.

В свою очередь покупательная способность чистой российской медианы при Путине, выросла в бигмаках в 8,8 раз. И теперь составляет почти половину американской покупательной способности. Еще никогда роосияне не жили так богато, как в 2014 и 2019 годах.

Какой-нибудь пропагандист сравнил бы американские чистые медианные зарплаты в бигмаках, со средними российскими грязными и увидел бы почти одинаковое число.

Но честнее сравнивать подобное с подобным

На что хотелось бы обратить внимание. Если в России соотношение медианы к средней зарплате растет, и уже больше 71%, а значит неравенство падает, то в США обратная картина. У них практически начались наши 1990-годы. Соотношение уже ниже 66%. В РСФСР соотношение колебалась с 76% в 1956 году до 81% в 1986.

Зная, распределение зарплат, по нехитрой формуле можно вычислить медиану для любого года. После от получившихся цифр были отняты 13% НДФЛ, и в итоге получились чистые медианы и средние зарплаты для сравнения с американскими.

Хотелось бы взять украинские зарплаты, но современное распределение доходов на Украине - великая тайна. Но кое что просачивается. В октябре 2019 чистая медианная зарплата на Украине составила 6167 гривен, а это всего 108 бигмаков. Против 230 в России. На Украине идет наш 2005 год.

От средних и медианных зарплат на Украине надо отнимать не 13%, как в России, а 19,5% (18% НДФЛ + 1,5% военный сбор). Украинский вычет больше российского на 6,5%. Из 7661 гривны остается на руки 6167. Еще часть, примерно 40 бигмаков, теряется на покупательной способности гривны. Украинский бигмак на наши деньги ныне стоит 154 рубля. Получается украинская покупательная способность медианы на руки 21,7% от американской покупательной способности.

Средние зарплаты, как основа для расчета, взяты у Росстата.