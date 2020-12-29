В Незалежной постоянно мечтают напакостить соседу

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29 декабря 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: chervonec-001.livejournal.com

В 2014 году Украина перекрыла шлюзы канала, построенного в советское время, тем самым наделав себе проблем с земледелием и засолением почв в Херсонской области (длина канала 405 км из которых более ста км приходится на населенные пункты Херсонской области), но главное, что напакостив земледелию и в Крыму.

В Крыму с отсутствием воды с Украины справлялись, все годы начиная с 2014-го были дождливыми. Природа словно давала фору крымским чиновникам, чтобы решить водную проблему, которая висела над полуостровом. Но "пока гром не грянет, чиновник не перекрестится". В 2020 году случилась засуха из-за безводной зимы и весны, в связи с чем резервуары сильно обмелели и на полуострове возник дефицит водных ресурсов.

22 декабря глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что для предупреждения подобных моментов на полуострове будут созданы установки для опреснения воды из Азовского моря. Подрядчик для опреснительных работ уже найден и готов приступить к строительству объектов в январе, все работы должны быть завершены к лету 2022 года.

Но свидомые не были бы свидомыми, если бы тут же не отреагировали на это. Не дает покоя Крым укрополитикам. "Киев будет препятствовать реализации проекта по опреснению воды для Крыма", сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и пояснил, что Киев будет инициировать ввод санкций против тех международных компаний, которые захотят поучаствовать в проекте.

Заявление этого субъекта ещё раз подтверждает, что народ Крыма в своё время сделал очень правильный выбор. Если бы они могли остановить дождевые облака идущие на Крым, в Киеве бы и это сделали. И они ещё надеются, что после подобных заявлений кто-то захочет вернуться на Украину?

В России заводы строятся с нуля, полетели новые самолеты, новый ледокольный флот, арктические платформы, тысячи новых рабочих мест, вакцинация началась, работа кипит, заводы забиты заказами, правительство ставит задачи дальнейшего развития страны и улучшения благосостояния. А правительство Украины объявило что их приоритет - нагадить под дверью и убежать, вместо того, чтобы строить и созидать для привлечения к себе жителей Крыма.

Насколько новый российский проект реализуем? Более чем. Россия последовательно решает инфраструктурные вопросы в Крыму. Аэропорт в Симферополе, трассу "Таврида" с развязками, Крымский мост, Балаклавскую и Таврическую ТЭЦ, энергомост и прочее и прочее. Проблему с водой в Крыму решат, как решили проблему с электричеством. В России, как всегда, если очень нужно, то находятся и средства и технологии. С мостом аналогично.

Да создание опреснительных станций дело не дешёвое на первых порах, окупаемость у них длительная. Но средств в стране хватает, а главное, что после реализации этого инфраструктурного проекта вопрос с водоснабжением Крыма выйдет на новый и более качественный уровень, чем было до 2014 года.

Сколько это будет стоить для населения? Весь Ближний Восток сидит на опреснителях, Израиль продает сельхоз продукцию во многие страны. В Эмиратах 32 завода по опреснению морской воды, стоимость опреснения одного кубометра составляет $2.

Крым в разы меньше и не пустыня Каракумы, уж его то обеспечить водой намного быстрее и дешевле получится. Особенно если учесть, что в Азовском море вода практически пресная, соленость в четыре раза ниже, чем в Красном, откуда черпает воду тот же Израиль.

Сейчас власти Крыма говорят, что пилотные проекты будут давать воду по 80 рублей за кубометр (то есть для населения вода будет обходиться на 200 рублей в месяц больше при потреблении 5 кубов воды на человека). Но в будущем кубометр опресненной воды может обходиться по той же цене, что сегодня устанавливают "водоканалы", если будет построено большое производство.

С1 января 2020 года тариф на водоснабжение в Одессе составляет 75 руб. Крымчанам они могут только позавидовать. В Симферополе тариф на водоснабжение 31,55 руб.



Вместо эпилога

Помнится, в окружении Зеленского в прошлом году немало говорилось о применении "мягкой силы" в отношении жителей Крыма и Донбасса, дабы склонить население к возвращению в "нэньку". Видать, эта "нэнька" способна вытанцовываться у свидомых больше под лютую мачеху. Стоит ли обращать на неё внимание? Думаю, что нет. Никому уже не интересно то, что заявляют в Киеве, ибо там давно полностью независимы в том понимании, что от них уже ничего не зависит. Даже вакцину им запретили покупать и они скорее перемрут, но хозяина не ослушаются. А хозяин им приказывает пакостить где только и как только можно.