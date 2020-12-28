Неодинаковое влияние пандемии на экономику разных стран

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28 декабря 2020, 18:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: asskorobogatov.livejournal.com

Коронавирус, без сомнения, войдет в историю как самый запоминающийся персонаж уходящего года. Некоторых он заставляет беспокоиться о своем здоровье и всех без исключения – о своем благосостоянии.

1. Последствия пандемии значительно различаются по странам.

Хотя у нас с Америкой много различий, по влиянию пандемии на экономику мы оказались в одной группе. Сравнительно лучше себя чувствуют страны Азии и Африки, среди которых можно найти тех, кто в течение кризиса смогли увеличить свой ВВП.

Этому способствовало два фактора, неблагоприятных для демократии и рыночной экономики:

Первый – готовность государства ограничивать людей в перемещении и контактах настолько, насколько необходимо, чтобы предотвратить распространение заразы. Политическая система и менталитет стран европейской культуры исключает для них применение таких мер, что и сделало их более уязвимыми сравнительно с тоталитарными режимами.

Второй – вовлеченность в международное разделение труда. Аграрные страны Африки, экономически слабо связанные с остальным миром, имели меньше причин с ним контактировать и от него заражаться. Их статистика заболеваемости может выглядеть лучше также по причине их бедности, не позволившей проводить массовое тестирование. Поэтому бедные страны не только (и может быть, не столько) меньше подвергались заразе, но и меньше ее замечали. Наконец, бедность имеет и то преимущество, что исключает такое сильное падение дохода, какое возможно при богатстве. Экономика этих стран поддерживается подобно нитевидному пульсу больного на операционном столе, и единственная понижающая динамика, которая для них пока возможна, – это массовое вымирание, только не от заразы, а от голода.

Капиталистические общества более уязвимы перед катаклизмами, что очередной раз иллюстрирует хрупкость любого счастья в этом мире.

2. Помимо капитализма и демократии, на экономическую уязвимость к пандемии влияет также специализация.

На той же карте можно увидеть неодинаковое влияние кризиса на разные африканские страны. Во время пандемии подорожали многие сельско-хозяйственные культуры, такие как пшеница, кукуруза, хлопок, кофе или сахар. Это обеспечило благоприятное воздействие пандемии на ту часть Африки, где сравнительно развит сельско-хозяйственный экспорт.

Среди развитых экономик достойно внимания то, что США от пандемии пострадали значительно меньше своих соседей. Этому способствовало положение этой страны в качестве центра научно-технического прогресса. Нефтегаз, автопром, транспорт и другие традиционные отрасли просели, зато технологический сектор получил дополнительный импульс к развитию. Такая диверсификация позволила Штатам сравнительно легко перенести кризис.

Подобно Америке, российская экономика хорошо диверсифицирована и, подобно Африке, выигрывает от подорожания сельско-хозяйственных культур и не только. Поэтому ей тоже перепало от роста цен на продукты и другие товары. Правда, оборотной стороной выигрыша наших экспортеров стало снижение покупательной способности рубля из-за подорожания продуктов;

3. Как выживать простому человеку в условиях кризиса?

Полагаю, что самое важное – быть по-настоящему полезным другим. В развитой экономике с множеством крупных предприятий вклад отдельного человека зачастую трудно вычленить. Люди годами получают зарплату и что-то делают, не задаваясь вопросом, кому конкретно нужны эти действия. Большие системы могут длительно время не замечать ненужности или неэффективности чьей-то работы. Большие системы, но не люди. Отдельному человеку легче проанализировать свой труд на предмет его востребованности и потенциальной заменимости.

Во время кризиса сильнее других пострадали рестораны, парикмахерские и другие сервисы, предполагающие очное присутствие клиента. Те, кто формально относился к своей работе, во время карантина увидели существенное сокращение клиентской базы, а те, кто заранее позаботился о том, чтобы быть полезным, интересным и вкусным, ее сохранили и нашли возможность оказывать аналогичные или похожие услуги в измененном формате.