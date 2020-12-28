Для Украины внезапно закончился реверсный газ

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28 декабря 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: alex-leshy.livejournal.com

Как водится, совершенно внезапно, в северном полушарии планеты наступила зима. И она оказалась гораздо холоднее прошлогодних прогнозов. В результате, Польша, Венгрия и Словакия уведомили Киев о прекращении виртуального реверса российского газа. Украинскому населению это сулит очень неприятную зиму.

В среднем потребление газа на Украине колеблется у отметки в 31–34 млрд кубометров в год, из которых около 20 млрд кубов страна добывает самостоятельно. Остальные 11–14 млрд – импортирует.

При этом с 2015 года Киев гордится достижением полной независимостью от поставок из «страны–агрессора», благодаря реализации реверсной схемы. По ней часть объема, следовавшего из России транзитом в Польшу, Венгрию и Словакию, «возвращалось» Украине. За деньги.

Точнее, согласованный объем газа, поступавшего на восточной границе в страну, до западной просто не доходил, оказываясь в местных подземных хранилищах. На этом Киев экономил до 20 долларов за тысячу кубов. И рассказывал, как здорово он все придумал.

А потом случилось негаданное...

После встряски прошлогоднего сезона, газовые котировки снова пошли вверх. Как и утверждали эксперты, спотовые цены реальное состояние газового рынка не отражают, так как формируются за счет сиюминутного сбыта излишков, остающихся после исполнения долгосрочных контрактов.

Когда они оказываются в плюс, то есть прогнозы по спросу. Ошиблись в большую сторону, цена на спотах может падать очень сильно. Весной и в начале лета 2020 года было время, когда там газ предлагался по цене ниже 30 долларов за тысячу кубических метров.

Теперь же они оказались очень сильно в минус. Восстановление экономики после первого эпидемиологического шока началось более быстрыми темпами. Несмотря на плач по глобальному потеплению, фактическая зима началась с более холодных температур, а в ближайшие месяцы синоптики сулят еще большее похолодание.

Плюс год санкционной войны, на фоне низких спотов и многочисленных американских обещаний залить мир неограниченным объемом дешевого сланцевого газа, не способствовал заключению покупателями с «Газпромом» «больших» долгосрочных контрактов.

В результате, цена на газ в Европе уже подскочила до 200 долларов за 1 тыс кубов, а на азиатских рынках – еще больше. А объемы законтрактованы по нижней планке. Вот так и оказалось, что на продажу резервов не осталось.

О чем «добрые соседи» Киев и уведомили, чем вызвали в администрации Зеленского состояние, близкое к панике. К 20 декабря суммарные запасы на 12 украинских ПХГ снизились с 31 до 24,8 млрд кубометров. И это обещанные морозы еще толком не ударили.

То есть накопленного в стране запаса хватит до середины февраля. По худшему сценарию – вообще до конца января. Потом – все. Собственная добыча покрывает или спрос населения, оставляя без газа всю промышленность и энергетику, или придется полностью перекрыть поставки каждому второму домохозяйству Украины.

Остается посмотреть, что выберут власти. Зимой 2018/2019 годов страна уже сталкивалась с «холодными бунтами», а там масштаб дефицита поставок был гораздо меньше, чем ожидается сейчас. А все потому, что русофобия – это очень дорого. Далеко не каждому по карману.