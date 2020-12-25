О перспективах блокировки Youtube в России, как в Китае

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

25 декабря 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, выступая на Инфоруме, напомнил, что еще год назад телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева спрашивала о возможном закрытии YouTube Дмитрия Медведева, который был тогда премьер-министром, и тот ответил, что ничего такого не предвидится. "Но тем не менее тучи сгущаются", — добавил Широких.

1. Так как ситуация, когда Youtube испугается угроз российских властей и прекратит цензурировать российские медиа и удалять каналы российских СМИ не просматривается, то вопрос полной или частичной блокировки Youtube в РФ представляется вопросом времени. Это уже банальный вопрос информационной войны, который по мере развертывания Холодной войны будет все сильнее актуализироваться. Принимаемые законы, прокладывают дорогу именно в этом направлении. Не все понимают до конца, что пока дурачки бегают размахивая "трусами Навального", эту историю фактически использовали, чтобы оптом принять целый пакет законов усиливающих контроль государства над электронными медиа. Конечно, до "великого китайского файрвола" нам пока далеко, но тут, как говориться, главное начать...

2. Другой вопрос, что заблокировать Youtube нехитрое дело, только вот национальную альтернативу создать за эти годы не потрудились (в этом плане блокировку Facebook и Twitter пережить будет проще), хотя болтовня на тему "русского ответа Youtube" идет уже лет 10. При этом еще тогда всем было понятно, что Rutube в том виде, в котором он существует, прямо скажем "не вывозит". В своем нынешнем состоянии он все также уныл.

Собственно, отсутствие внятных заменителей, одна из проблем, которые еще удерживают власти от очевидных шагов. Поэтому, я бы поставил на то, что давление на Youtube начнется с выписывания повышенных штрафов, которые также вряд ли что-то поменяют в глобальной американской цензуре.

3. И вот уже после этого, в среднесрочной перспективе, мы скорее всего и увидим попытки заблокировать Youtube на территории РФ. Например, после очередной блокировки RT, ТАСС или к примеру, удаления/блокировки федеральных телеканалов. Ориентироваться, скорее всего, будут на китайский опыт. Там Youtube заблокирован еще с 2009 года, и Китай без особых проблем живет без Youtube. Есть свои, одобренные коммунистической партией, социальные сети и сервисы. А проблему доступа к Youtube через VPN решают путем выпуска специализированного приложения для доступа к Youtube, опять же одобренного коммунистической партией, где весь нежелательный контент недоступен. Вот куда-то сюда пойдет и Россия, правда до китайской сетевой инфраструктуры, нашей IT-индустрии еще пахать и пахать. Потому что коммунистическая партия в Китае еще в нулевых позаботилась о заменителях. А наши "эффективные менеджеры" в 2020-м снова только вспомнили, что хорошо бы не зависеть от чужих цифровых сервисов.

4. В конечном итоге, глобальные цифровые сервисы вроде Youtube являются продуктами эпохи глобализации, когда предполагался американский глобальный миропорядок, контроль над которым обеспечивали в том числе и данные цифровые ТНК аффилированные с американским государством и спецслужбами. Так как глобальный миропорядок рушится, то теперь данные глобальные сервисы показывают свое истинное лицо и своих реальных хозяев. Выступая не столько инструментами контроля сетевого информационного пространства, но прежде всего инструментом борьбы с "возмутителями спокойствия", которые способствуют краху глобализма попытками направить развитие человечества в направлении многополярного мира, который для США абсолютно чужд.

И вполне понятно, что по мере того, как разгорается конфликт, будет крошиться система международного права, будут перекраиваться границы государств и сфер влияния, будут перенаправляться экономические потоки и транспортные коридоры, будет раскручиваться гонка вооружений и число локальных войн. А глобальную сеть ждет не всеобщий свободный интернет, а дальнейшая фрагментация и огораживание национальных и блоковых сегментов, с попутным ростом цензуры, государственной пропаганды и контроля спецслужб (в том числе и через зависимые корпорации). В этом дивном новом мире нам предстоит жить.