В России прошла социалистическая революция, «о необходимости которой всё время говорили...»

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24 декабря 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: alexandr-rogers.livejournal.com

Вчера, на фоне вселенского шума о трусах Навального, практически незамеченным прошло первое (и расширенное) заседание Госсовета. На нём премьер-министр Мишустин представил Единый План, который включает в себя всё вышеперечисленное, сведённое в единый стратегический документ.

В июле этого года были определены Национальные цели развития. До этого был запущен ряд Нацпроектов и Государственных программ. При подготовке Единого Плана в Центре национальных проектов были сформированы 25 межведомственных рабочих групп, в которые вошли несколько сотен человек практически из всех министерств и ведомств.

После чего План был согласован на различных уровнях – Федерального Собрания, Общественной палаты, ОНФ, делового и экспертного сообщества, а также рабочей группы Госсовета.

Причём каждый процесс описан не только с точки зрения его содержания, но и того, в каком операционном документе он будет развёрнут как конкретный план действий. Что немаловажно: с датами, контрольными точками, (внимание!) зафиксированными ответственными исполнителями и прописанным бюджетным обеспечением.

Единый план описывает логику достижения каждой Национальной Цели

И для всех министерств, ведомств, региональных органов власти ЕП определяет сферы ответственности и ставит конкретные задачи, где каждое мероприятие направлено на достижение общего результата. Цели включают повышение уровня жизни людей, формирование комфортной среды для развития.

Единый план содержит декомпозицию по месяцам и по каждому субъекту РФ

На реализацию этого выделяется в ближайшие три года сумасшедшая сумма - 39 триллионов рублей (около 13 трлн руб. в год). Для сравнения ежегодная стоимость всех Нацпроектов – около 2 трлн руб. Теперь бюджетные расходы жёстко связаны с достижением Национальных целей развития. Два основных направления: на социальные программы и на развитие экономики.

Будет создана единая технологическая платформа по координации исполнения Плана – Информационная Система Управления

С её помощью будет осуществляться контроль исполнения конкретных цифровых показателей Плана. Это позволит следить за развитием событий практически в режиме онлайн и на любом этапе вмешиваться, чтобы предотвратить отклонения от Плана. Доступ к этой системе получат все уровни власти.

Оперативный уровень реализации Плана – 2024 год

Стратегический уровень реализации Плана – 2030 год

Теперь попробуем перевести это с русского на русский:

В стране по сути вводится единая система управления экономикой, а по сути – "Госплан".

Это революция! Та самая социалистическая революция!

Что там? Санкции? Забудьте! Не дадут России иностранных инвестиций? Да даром не надо! СВИФТ свой допотопный отключайте, у нас свои аналоги давно есть! У нас теперь Госплан и госинвестиции есть, нам больше никто не нужен, кроме китайских товарищей.