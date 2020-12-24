Россияне снова выбрали Владимира Путина

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24 декабря 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/razuvaev

По данным опроса ВЦИОМ в первую пятерку рейтинга также вошли: премьер-министр Михаил Мишустин (17%), министр обороны Сергей Шойгу (15%), глава МИД Сергей Лавров (9%) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (7%). Опрос проводился в декабре, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Результат, на самом деле, достаточно ожидаемый

Популярность действующего президента легко преодолела не только пенсионную реформу двухлетней давности, но и пандемию и вызванную ею рецессию, а также девальвацию рубля. При этом от пандемии и вынужденных ограничений Россия пострадала больше, чем от западных санкций в 2014-2016 годов.

Можно не сомневаться, что если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Владимир Путин выиграл бы их в один тур. Доверие к Путину подтвердило состоявшееся летом голосование по поправкам в Конституцию. По итогам голосования поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против изменений в основной закон высказались 21,27%. Итоговая явка на голосовании составила 67,97%.

Конечно, более правильно было бы назвать политиком года Михаила Мишустина, который кардинально поменял налоговую политику государства, прежде всего, касательно прогрессивной шкалы НДФЛ и налогообложения банковских депозитов. А также начал адресные социальные выплаты. Однако популярность премьера значительно уступает популярности президента. Стоит также отметить, что Россия имеет достаточно ограниченное окно возможностей. Рубль не является резервной валютой, а значит нельзя затыкать дыры печатным станком, не рискуя столкнуться с инфляцией.

Экономические итоги года намного лучше, чем могли бы быть

Россия просела меньше, чем Германия и стала первой экономикой Европы, пятой экономикой в мире. Главный фаворит – индекс Мосбиржи – обновил исторический максимум. Главный аутсайдер – российский рубль. Слишком резкое снижение ключевой ставки спровоцировало девальвацию рубля.

Сделка года – приватизация «Массандры». Банк «Россия» купил винзавод примерно за 5,32 млрд руб. Однако для того чтобы вернуть легенду на достойное ее место, потребуются значительные капиталовложения.

В бизнесе персону года назвать достаточно сложно, но, по оценкам ИАЦ «Альпари», первое место достается главе Сбера Герману Грефу.

Интрига года. Весь год инвестиционное сообщество обсуждало – кому и главное когда достанутся знаменитые 50 млрд долл. «Сургутнефтегаза». Тема снова переносится на будущий год.

Александр Юрьевич Разуваев - кандидат экономических наук, финансовый аналитик