Перекроить карту мира под себя — в этом весь Эрдоган

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

23 декабря 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: manzal.livejournal.com

Пришедший к власти на волне патриотизма, обернувшемся неоосманизмом, турецкий лидер поставил архизадачу — расширение зоны влияния и создание Империи.

Эрдоган, не скрывая волчий аппетит, так и говорит открытым текстом: Где ступала нога османского солдата — то моё! Но не по всем направлениям дела идут ровно: имперские амбиции «подувязли» на севере Сирии, греки в Средиземном море не намерены уступать.

Одна радость — Карабах!

Разгоревшийся с новой силой многолетний конфликт между Арменией и Азербайджаном, толкнул Баку в распростертые объятия Анкары. Азербайджан благодаря своему удобному положению в мечтах Султана станет воротами Турции в Среднюю Азию.

Но Казахстаном, Киргизией, Туркменией и Узбекистаном пантюркистские амбиции не ограничатся. Все более пристальное внимание Султан обращает на постсоветское пространство, предпринимая попытки вытеснить РФ не только на юге Украины, но и в Крыму.

Россия — конечно, друг, но лишь до тех пор, пока турецкому партнеру это выгодно. Потом можно и в спину как ни в чем не бывало ударить...