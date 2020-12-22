Перспективы внешней политики Байдена в Азиатско-Тихоокеанском регионе

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22 декабря 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/pasternak

На прошлой неделе главное англоязычное издание Гонконга The South China Morning Post (SCPM) опубликовало любопытную аналитическую статью исследователя внешней политики США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) из Гарвардского университета (Harvard University) Арджуна Капура (Arjun Kapur). В ней автор рассуждает о перспективах международной дипломатии новой демократической администрации Джо Байдена в АТР.

Капур считает, что Байдену придётся обратить внимание на крупнейшего (наряду с КНР) игрока в регионе – Индию. Именно индийская внешняя политика в Азии сейчас оказывает огромное влияние на развитие международных отношений между странами АТР и Центральной Азии.

Очевидно, что Нью-Дели не был в приоритете в азиатско-тихоокеанской политике Дональда Трампа. Собственно, концепция «Америка в первую очередь» (America first), которая была главнейшим лозунгом в дипломатии Трампа, скорее, была направлена на конфронтацию с Китаем, нежели на поиск новых союзников и стратегических связей в области тактического вооружения и иных союзов в Азии. Безусловно, в АТР Трамп опирался на проверенных и надёжных партнёров – Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея и даже Тайвань (несмотря на активный протест со стороны КНР).

Байден попытается наладить активный диалог с Индией

Также попробует улучшить международные экономические отношения со странами Восточной Азии – прежде всего, с КНР. И это будет сделано не из-за большой любви к Пекину или нежеланию поддерживать трамповский курс на изоляционизм и противостояние с коммунистическими режимами по всему миру. Байден пойдёт на сближение с Китаем в экономическом плане для того, чтобы увеличить доход и инвестиции, прежде всего, США. Он будет руководствоваться исключительно американскими национальными интересами.

Кроме того, не стоит забывать о том, что АТР – это один из самых перспективных регионов мира в плане финансов и торговли. Поэтому игнорировать его просто глупо (в том числе, и России). Но АТР – это не только Китай, Япония, Корея или Австралия. Это и Индонезия, и Чили, и Россия, и другие перспективные экономики. Байден это прекрасно понимает. В глобальном мире невозможно строить искусственные барьеры, особенно, если это касается каких-либо экономических запретов и ограничений.

Поэтому крайне любопытно наблюдать за развитием торгового партнёрства ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ближайшие несколько лет. Россия не должна упускать шанс стать влиятельным игроком на региональном рынке. Глядишь, при Байдене и у нас что-нибудь и получится.