Видит «незалежное» око вакцину, да зуб неймёт

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21 декабря 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: chervonec-001.livejournal.com

Зеленский задаётся вопросом: почему, отказавшись от «спутника», Украина не получила ничего взамен. В интервью американской прессе он выразил серьёзную обиду и недовольство тем, что США отказываются предоставить Украине вакцину до тех пор, пока не насытят ею свой собственный рынок и доступ к ней не получат все граждане США.

По словам Зеленского, Украина собирается побираться по тем странам, где после вакцинации собственного населения останутся излишки вакцины

Объяснить, почему западные партнеры, втянувшие незалежную в майданную авантюру, наплевали на Украину, на украинский народ, Зеленский не может. Зато, с каким рвением он объясняет, почему Россия главный враг для Украины, агрессор и оккупант, как вдохновенно врет про «голодомор», как вдалбливает в украинские головы, зачем Украине НАТО и ЕС. Он так и не понял, что для трампов, байденов и прочих макронов и Украина, и сам Зеленский абсолютные нули.

На самом деле объяснения, почему это дядя в звёздно-полосатых штанах не даёт свидомым вакцины и почему они не должны пользоваться российской вакциной, очень просты. Нужно понимать, что всегда, когда возникает необходимость выбора, страны-подстилки приносятся в жертву. Но эти страны обычно в это не верят, пока об них не вытрут ноги, так как не понимают, что они нужны только для этого. И это повторяется не одну сотню лет.

Для США и Европы Украина и украинцы - это всего лишь полигон и театр военных действий против России. Они не собирались и не собираются помогать Украине, давать безвозмездно деньги бывшим политическим противникам, обеспечивать их вакцинами, и тем более лечить их. Этого не было в их планах. Госдеп решает свои геополитические вопросы в регионе, играя на чувствах украинцев с их вечной жаждой халявы.

Сейчас Украине и украинцам сказали "фу" и они сидят и мрут тихо от коронавируса. Скоро есть и пить украинцы станут по указке из Вашингтона, штаны будут надевать соответствующей цветовой окраски. И каждый украинец получит из США свой персональный цак в нос. Вот она полная беспомощность Украины, когда она из передовой республики СССР скатилась до «уровня Сомали» и решила падать ниже, потому что янки в Сомали не лезут уже.

Что касается самой российской вакцины, то у меня печальные новости для её противников

1. Даже те СМИ, которые громче всех высказывали влажные мечты о недоверии всего мира вакцине «Спутника V», хвалят её. Когда началась вакцинация, то эти деятели укололись первыми и тут же переобулись.

2. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко о готовности привлечь немецкие компании для организации совместного производства российской вакцины от коронавируса.

3. 100 млн доз «Спутника V» уйдут в Индию, 50 млн — в Бразилию, 35 млн — в Узбекистан, 32 млн — в Мексику, а также по 25 млн в Непал и Египет. Со многими из этих стран, например с Индией, также заключены соглашения о локализации производства. Венгрия, скорее всего, станет первой страной Евросоюза, где будет проводиться вакцинация российской разработкой. При этом Венгрия намерена использовать «Спутник V», несмотря на противодействие европейских регуляторов.

4) Astra Zeneca начнет клинические испытания для тестирования комбинации своей экспериментальной вакцины против Covid-19 с российской вакциной «Спутника V», направленной на повышение эффективности вакцины британского производителя лекарств.

Весь мир отбросил политические предубеждения и использует русское. И лишь в Киеве боятся, что после прививки украинцы перестают гэкать, шокать и начнут постоянно напевать Гимн России.