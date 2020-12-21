Фешенебельные районы Лондона стали эпицентром «новой короны»

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21 декабря 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: svetan-56.livejournal.com

Как вы знаете, там обнаружили новый штамм короны, на 70% сильнее того, которым все болеют сейчас. У меня есть информация из первых рук, так как, там живет мой либеральный товарищ-западник, который всю жизнь мечтал получить гражданство Британии и жить в «демократической» стране, но сегодня даже он раздумывает о верности своего выбора.

Так вот, по его словам, в Лондоне закрыли абсолютно все, включая въезд и выезд из города, все магазины и заведения. Людям можно только в парках гулять. В жестком карантине юго-восток города, собственно, самые богатые и фешенебельные районы. Эпицентр нового штамма именно там.

Почти все врачи, с кем общался, думают, что корона — это "бактериологическое оружие". Если поиграться в конспирологию, то в мире идёт холодная, а то и "тёплая бактериологическая война".

Со стороны похоже, что американцы закинули первый штамм в Китай. Китайцы в ответ пульнули штамм посильнее в Штаты и Европу. Израильтяне мощный штамм забросили в Иран, где была самая аховая ситуация на Ближнем Востоке.

Интересно, кто теперь ударил по Британии. Причём по британской элите и связанными с ней элитариями других стран, живущими в богатых лондонских кварталах.

Ближайшие несколько месяцев британским властям будет явно не до Брексита, Навального, возрождения своей азиатской империи и координирования тюркского наступления на Востоке.

По сути, мы возвратились в "Средние Века". Одна чумная крыса, брошенная через ворота может, как снять осаду, так и способствовать сдаче неприступного города. А стайка чумных крыс может разрушить планы непобедимых империй.

Мы столько лет боялись ядерной войны, а в итоге сверхдержавы воюют друг с другом при помощи вирусов…

Кстати, а мы уже, надеюсь, остановили авиасообщение с Лондоном?