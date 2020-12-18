Последствия регулирования цен для сетей-гигантов и «малышей шаговой доступности»

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18 декабря 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

Не знаю, верит ли кто-то в заклинания про регулирование цен на продукты для населения, но произносят их так, будто вправду рассчитывают на возгорание народной любви. Хотя последствия этих «благих намерений» будут, скорее всего, прямо противоположными.

Наши чиновники накануне заметили страшное...

Цены на продукты питания растут темпами, опережающими рост зарплат и пенсий. Люди, которым раньше отдельные «мудрые» региональные властители предлагали питаться «макарошками», того и гляди не смогут себе позволить даже их. Надо что-то делать. Но обеспечение роста благосостояния – задача сложная и дорогая. А вот госрегулирование цен – само собой напрашивающееся решение. «В советские годы работало же».

Правительство внесло в Госдуму законопроект…

«В целях стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на территории субъекта РФ или территориях субъектов РФ правительство вправе устанавливать на такие товары предельные розничные цены на срок не более 90 календарных дней», – говорится в тексте документа. В этом месте, как писали, в речах наших генсеков, «бурные и продолжительные аплодисменты».

И – о чудо!

Ритейл быстро согласился держать и даже снизить цены на сахар, масло и всякое другое «социально значимое». Торговые сети готовы отказаться от части прибылей. Но это, поверьте, в них говорит не гражданская солидарность, не забота о беднейших слоях населения и даже не трепет перед властью. Им это, поверьте, не в ущерб. Ведь результатом станет разорение их «самых страшных конкурентов» - магазинов шаговой доступности, малых предприятий, частников. Из-за их магазинчиков и ларьков, торгующих хлебом, молоком, маслом и теми самыми макарошками, сети вынуждены держать адекватный уровень цен. Люди, у которых денег впритык на самое необходимое, до сетевых магазинов нередко даже не доходят, а отовариваются в соседнем доме.

Удержание цен, которое продлится «не более 90 дней», как сказано в документе, торговые сети, во-первых, даже не заметят, так как их ассортимент позволяет «накрутить» свои 50-100% и даже более на другие товары, во-вторых, смогут «отбить» уже через три месяца. В это время они могут даже полностью обнулить накрутки на несколько наименований продуктов.

А магазины шаговой доступности просто закроются, не выдержав конкуренции...

Ведь для них эти товары основные и отказаться от наценок они не смогут – разорятся. Позволить себе терпеть убытки в течении трех месяцев тоже не могут – они не гиганты, а потому опять же разорятся. Да и закупают они не напрямую у производителей с возможностью оплатить товар месяцев через шесть, а на оптовых базах. В общем, «благие намерения» и забота об удержании цен на три месяца – это история про удушение наиболее уязвимой части бизнеса и… про монополизацию.

В «мирное время» торговым сетям вести такие «торговые войны» с «малышами» не позволила бы Федеральная антимонопольная служба, но в сложный момент – заботиться так заботиться! Интересно, сколько после «мер поддержки населения» останется независимых магазинов и какие цены позволят себе устанавливать торговые сети, не ограниченные лишней конкуренцией?