Постирония в Мариинке и Большом

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

17 декабря 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

Около 500 человек эвакуировали из Большого театра в Москве 15 декабря незадолго до начала балета «Баядерка». Причина – в сообщении о якобы заложенной бомбе. По тревожному сигналу выехали все положенные в таких случаях экстренные службы: полиция, Росгвардия, ФСБ, МЧС, скорая, саперы и все-все-все…

Здание проверили, опасные предметы, слава Богу, не обнаружены...

Ложные минирования, конечно, куда лучше реальной угрозы, хотя и оттягивают много ресурсов. Но данный инцидент вместе с аналогичным лжеминированием Мариинского театра в то же самое время наводит на определенные мысли.

А что, если злоумышленники, которые уже несколько лет, используя технологии анонимизации в интернете, рассылают недостоверную информацию о сотнях и тысячах «фактах» минирования торговых центров, административных зданий, судов, аэропортов и самолетов, перешли сейчас к театрам как бы используя «постиронию».

Они как бы говорят нам языком метафор: «Мы устраиваем представление уже несколько лет, вы нас не можете поймать… А где им самое место? Правильно: в театрах!»

Это как будто черный юмор этих «телефонных» террористов. Эдакий «сатирический приём», который смешивает угрозу с иронией.

И эта версия только с виду – «доморощенная культурология» и «занимательная конспирология». Дело в том, что при поиске таких преступников колоссальное значение имеют не только технические средства и оперативные разработки, но и психология.

Примеры аналогичных преступлений в том же Израиле показывают, что поимки таких преступников становятся возможными после, так сказать, «взлома» личности и мотивов преступников. Не исключено, скоро этих ребят поймают и погорят они, скорее всего, когда совсем заиграются.