Впервые с февраля стоимость нефти в Европе превысила 50 долл. за баррель

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17 декабря 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели», Александр Разуваев, кандидат экономических наук, финансовый аналитик ] Источник: www.ng.ru/blogs/razuvaev

Преодоление на этой неделе полусотенного порога маркой Urals произошло вслед за ростом Brent. 15 декабря на торгах как на северо-западе Европы (CIF Rotterdam), так и в Средиземноморье (CIF Augusta) Urals продавалась по цене 50,26 долл. за баррель. Вместе с тем, под действием слабого спроса Urals с 4 декабря торгуется с дисконтом к Brent, тогда как большую часть этого года сохраняла премию к бенчмарку.

На северо-западе дисконт на торгах 15 декабря составил 0,55 долл. за баррель, в Средиземноморье – 0,1 долл. за баррель. Такой дифференциал к североморскому бенчмарку стал самым большим с августа. Низкая маржа европейской нефтепереработки является также одним из факторов давления на нефтяные цены.

Цена на нефть по-прежнему критична для российского бюджета

Стоит ли волноваться за российский бюджет будущего года? Будет ли его исполнение опять достигаться за счет ослабления рубля? С нашей точки зрения, нет повода для беспокойства. Вакцинация должна отменить действующие в глобальной экономике ограничения, а следом закончится рецессия. Цены на нефть выйдут на уровень 60-70 долл., российский бюджет снова окажется в профиците.

Стратегия «покупаем нефть, продаем золото» по-прежнему в силе. При этом, по оценкам ИАЦ «Альпари», очень вероятно укрепление рубля до 65-67 руб. за доллар и 78-80 руб. за евро.

Индекс РТС, скорее всего, достигнет примерно 2000 пунктов

Капитализация российского рынка акций станет адекватной размеру ВВП. Особенно стоит отметить привлекательность российских фишек. Здесь мы выделяем, конечно, «Сбер» и особенно префы «Сургутнефтегаза», которые, по оценкам ИАЦ «Альпари», за 2020 год принесут дивиденды грубо 6,5 руб. за акцию, что дает дивидендную доходность 16%. Если «Северный поток-2» будет достроен, а я в этом не сомневаюсь, то это значительно уберет дисконт в оценке «Газпрома», его убытки стоит скорректировать на курсовые разницы. Дивиденды GAZP будут, вероятно, как за прошлый год.

Всемирный банк улучшил прогноз по спаду ВВП России с 5% до 4% в 2020 году. Это обусловлено более значительным, чем ожидалось ранее, оживлением экономики в III квартале.

В 2021 и 2022 годах при условии введения в оборот вакцины от коронавируса рост экономики может составить 2,6% и 3% соответственно. Если же рост новых случаев заражения продолжится во втором полугодии 2021 года, показатели будут на уровне 0,6% и 2,8%. Вероятно, данная точка зрения наиболее близка к истине.