Полномочия сотрудников полиции «расширили» в первом чтении

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16 декабря 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gusev-a-v.livejournal.com

8 декабря Госдума приняла в первом чтении скандальный законопроект, существенно расширяющий полномочия сотрудников полиции, а вместе с ними, по мнению многих комментаторов – и границы произвола, который придется терпеть от правоохранителей рядовым гражданам, не отягощенным депутатскими мандатами и сенаторскими мигалками.

Полиции, в частности, разрешат стрелять без предупреждения и вламываться в дом

Действующее в настоящее время законодательство разрешает сотрудникам полиции стрелять по предполагаемым преступникам только в строго определенных случаях: при попытке задерживаемого приблизиться к полицейскому, при попытке завладеть оружием или угрозе жизням других людей.

Однако составителям закона этого показалось мало. Они решили позволить полицейским стрелять по людям во всех случаях, «когда задерживаемое лицо пытается совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

Формулировка оставляет огромный простор для фантазии и интерпретаций, отмечают комментаторы. Подозреваемый во время задержания громко закричал? А вдруг он криком зовет сообщников!.. Не просто убегает, а пытается добежать до припрятанного обреза, лома, ледоруба, создавая тем самым угрозу для сотрудников полиции. Стало быть, самое время стрелять!..

Крайне опасной нормой нового законопроекта является предложение разрешить сотрудникам полиции проникать в жилые помещения на основании показаний потерпевших, заявивших, что там укрылся подозреваемый.

Фактически, речь идет об аннулировании принципа неприкосновенности жилища, закрепленного в 25-й статье Конституции.

Смогут сотрудники МВД и вскрывать чужие автомобили – ради «обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС». При этом полицейским не будет грозить ответственность за ущерб, нанесенный имуществу третьих лиц.

Вишенкой на торте стало внесение в Госдуму законопроекта, запрещающего обнародование любых данных о силовиках, судьях и военных. Засекречивать данные о силовиках авторы законопроекта хотят «независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности».

Теперь еще новость: в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете

Если депутаты за него проголосуют, человека можно будет отправить в колонию за комментарий, в том числе в адрес «индивидуально неопределенных» лиц (читай: тех же депутатов Госдумы).

Если постоянно закручивать гайки, то крышку на кипящем котле непременно сорвет. Особенно если ввинчивают на фоне экономического кризиса, пандемии, упадка образования, здравоохранения и внешнеполитических поражений…

Ранее сообщалось, что в России работодатели стали в два раза чаще увольнять сотрудников за посты в социальных сетях.

Об этом сообщает исследование сервиса по поиску работы SuperJob. Эксперты опросили представителей 1 тысячи компаний и 1,6 тысячи экономически активных граждан из разных частей страны.

«С момента проведения аналогичного исследования в два раза выросло число увольнений из-за публикаций сотрудников в блогах и социальных сетях», – утверждают авторы материала.

По данным исследования, в каждой десятой компании случались увольнения сотрудников из-за их действий в интернете.