Схема набросов в

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16 декабря 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: chervonec-001.livejournal.com

Источники и правдивость информации Навальный не раскрывает, но скорее эти данные навальнятам передали зарубежные спецслужбы и в какое-то количество правдивой информации "расследователи" точечно в ключевых местах добавили свою, ложную. Всё равно на проверку эти данные "расследователи" никому никогда предоставлять не собираются.

О том, что Навальный не рассказал чего-то иного кроме общеизвестного, уже написано. Он сообщил лишь, что находился под колпаком ФСБ, но оно и не могло быть никак иначе.

Интересно повыискивать в дерьме его "расследования" ещё изюминки, чтобы разобраться в технологиях создания набросов со стороны команды Навального, поэтому сейчас я коснусь ещё одного момента из их репортажа.

Я о том, как Навальный пытается увязать химиков создавших "Новичок" с его "отравлением". Сделаю сразу сноску. Давно всем понятно, что его ничем кроме дихлофоса, тоже вещества из семейства "Новичок", но не боевое отравляющее, ничем отравить не могли (причём свои). Не даром ОЗХО не отнесла обнаруженные в анализах вещества к запрещённым, но отказалось раскрыть его формулу даже россиянам, чтобы обман не раскрылся.

Разобраться в болтовне Навального и вычленить главное оказалось не просто

Параллельно он как закидывал свои рассуждения информационным спамом, чтобы его пасы руками были менее заметны. Заматывал он свои рассуждения очень сильно. Вот его цепочка "связи", очищенная от информационного шлака.

1. В советское время в городе Шиханы Саратовской области работал главный научный институт, где создавали химическое оружие, в том числе фосфорорганические боевые отравляющие веществ. Первый «Новичок» разрабатывали именно там.

То есть Навальный в попытках нарисовать взаимосвязи отсылает нас к событиям 40-летней давности. Тогда там трудились сотни и сотни высоклассных химиков. Только этот институт уже четверть века как перешёл на мирные рельсы. А сами специалисты растеклись по необъятной стране. Кто-то из специалистов со временем ушёл на пенсию, несколько десятков продолжают работать.

2. Спустя четверть века несколько человек (из тех многих десятков здравстующих и работающих по всей стране химиков) оказались в научном центре "Сигнал" в Москве. Центр занимается экспортным контролем и химическими экспертизами и тут работают химики самого разного профиля. Самое интересное, по заявлениям самих же навальнят эти специалисты, судя по их научным работам, уже больше 10 лет отошли от каких либо работ связанных с ингибитором холинэстеразы.

3. У Центра есть руководитель по специфике работы регулярно общающийся с десятками других высокопоставленных руководителей. Общается он по работе в том числе с замначальника научно-технической службы ФСБ. Это просто не может быть как-то иначе.

4. У этого замначальника "расследлватели" нашли якобы в контактах номер телефона В.Паняева, одного из тех, кто осуществляет наружное наблюдение за Навальным. По этому, считают навальнята, Паняев отравил Навального "Новичком"

То есть повторю ещё раз схему нарисованную Навальным:

а) Был большой институт 25-45 лет назад, где работали сотни химиков.



б) "Расследователям" из десятков разбежавшихся по всей стране осталось подобрать несколько химиков из столичного крупного научного центра, который занимается химическими эспертизами. Начальник его априори общается с руководителями ФСБ.

в) Потом у этих больших руководителей в ФСБ надо попытаться найти хоть одного подчинённого или любую иную хотя бы косвенную взаимосвязь хотя бы с одним из того десятка человек, что работает в «наружке Навального». Ну или придумать такую взаимосвязь, всё равно это непроверяемо. А потребует кто доказательств, ссылаться как всегда на секретность источников своей информации.

Таким образом, как видите, взаимосвязь весьма тонкая и весьма надуманная. По такой схеме можно рисовать схемы взаимосвязи кого угодно с кем угодно. Вот если бы специалисты, которые работали когда-то в Шиханах, участвовали в работе «наружки Навального», ещё о чём-то можно было бы заикаться.