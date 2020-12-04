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4 декабря 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: asskorobogatov.livejournal.com

Эпоха Перестройки – один из самых запоминающихся периодов нашей истории, в том числе благодаря беспрецедентной для нашей страны антиалкогольной кампании. Чем эта кампания хороша, что представляет собой естественный эксперимент, позволяющий судить о вреде пьянства и эффективности государства в исправлении несознательного населения.

Априори ни то, ни другое неизвестно. Алкоголь не так прост, как кажется в плане своего влияния на здоровье. Тем более это касается политики, эффект которой всегда можно приписать другим факторам. Поэтому, чтобы определить причинную связь, обычно требуется специальное исследование.

В отношении горбачевской кампании таковое как раз было проведено. На картинке показана почти полувековая динамика смертности в России, советской и постсоветской, после устранения возрастного эффекта. Для начала отметим возрастающий тренд, который означает, что со смертностью у нас дела становились все хуже и хуже непрерывно начиная с 1960 г.

Второй важный момент – характерная яма в смертности, приходящаяся на период Перестройки, и взрывной рост сразу после распада СССР. Можно предположить, что оба изменения связаны с запуском и остановкой антиалкогольной кампании. Но это лишь предположение: изменения в смертности можно приписать другим факторам. На первом этапе – массовой эйфории от свежего ветра в виде рок-музыки и ранее недоступных книг, а на втором – всеобщей скорби от потери великой страны.

Чтобы проверить именно связь с пьянством, можно посмотреть на ту же динамику отдельно для мало и сильно пьющих регионов. Если дело в проводимых и отменяемых антиалкогольных мерах, то у последних динамика должна отличаться. Логика простая: если человек не пьет, то состояние его здоровья и риск смерти будут одни и те же, какая бы политика ни проводилась. Для основательно прикладывающегося к бутылке все меняется в зависимости от ее доступности. Эта логика действует и на уровне регионов. Если на Кавказе изначально больших проблем с пьянством нет, то антиалкогольные меры там ничего существенно не изменят.

В пьющих регионах правдоподобная интерпретация будет состоять в том, что во время кампании там временно поправили свое здоровье из-за недоступности водки, но как только она вернулась, с жаром бросились восполнять упущенное...

Можно провести еще один плацебо-эксперимент, а именно посмотреть на аналогичную динамику в это же самое время у тех, кто либо не проводил аналогичную политику, либо подвергался ей в меньшей степени.

В Прибалтике – то же, что и у нас, но слабее, возможно, потому что политика там проводилась менее жестко. В мусульманских республиках эффект присутствует, но в слабой форме. В Восточной Европе – вообще ничего кроме убывающей смертности на протяжении двух десятилетий.

Перейдем к выводам:

1. Приведенные данные убедительно демонстрируют наличие причинной связи между алкогольной смертностью и доступностью водки;

2. Но когда анти-алкогольные кампании проводятся в советском стиле – сначала "пьянству бой", а потом переключились на что-то другое, – результаты в плане здоровья нации и демографических показателей, в конечном итоге, могут оказаться даже отрицательными. Все, что мы не допили во время кампании, было с лихвой компенсировано "штрафными" после – с соответствующими результатами для смертности;

3. Более общее наблюдение – положительные изменения в личной и общественной жизни более надежны, когда происходят медленно, будь то протрезвление, похудение или богатение.