Когда профессиональными вопросами занимаются филологи и юристы...

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3 декабря 2020, 18:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: el-murid.livejournal.com

Подведены итоги работы нефтяной отрасли за 11 месяцев текущего года. Они, мягко говоря, неутешительные. Добыча нефти по отрасли сократилась на 11%, экспорт - на 12%. Нефтепереработка также валится вниз по всем показателям.

При этом цены на нефть после знаменитого мартовского развала ОПЕК+, которую затем с трудом собрали через месяц, так и остаются на уровне "цены отсечения" с небольшими колебаниями в ту и другую сторону.

У газовой отрасли ситуация не менее аховая. Финансовые показатели Газпрома ужасающие. Свободные денежные средства на депозитах сократились на 90%, их объем уже не покрывает краткосрочную задолженность - то есть, те платежи, которые предстоят в ближайший год и месяцы.

Нужно отметить, что с января перед Газпромом встанет еще одна проблема - существенное увеличение транзитных платежей за прокачку газа. Дело в том, что в этом году объем законтрактованных мощностей через Украину составляет 65 млрд кубометров, а вот с января 2021 года - уже 40 млрд. Это было зафиксировано в надежде, что к Новому году заработает Северный поток-2, но он не заработал.

Теперь вдруг выясняется, что дефицит мощностей по прокачке составляет примерно 20-25 млрд кубометров. Дичь какая-то - Газпром десятки миллиардов выбросил на строительство новых трубопроводов и в итоге оказался перед дефицитом транзитных мощностей. Но это и есть видимый показатель эффективности управления.

В итоге теперь придется бронировать дополнительные мощности поставок газа через Украину, платя за них дополнительные и весьма немалые деньги. Причем авансом - вперед. Гениальная политика Миллера и его непосредственного шефа.

Возникает вполне очевидная ситуация - Роснефть и Газпром приближаются к предбанкротному состоянию. «Боливар, как известно, двоих не тянет», а потому рано или поздно придется решать - кого «пристреливать». Либо Газпром, либо Роснефть придется кому-то продавать. Причем своим людям продать уже не удастся - нужны деньги, а от перекладывания из одного дырявого кармана в другой они точно не появятся.

Правда, решения будут откладываться, вне всякого сомнения. «Нынешние» тянут всегда до последнего, когда даже самое плохое решение уже перестает быть решением. Так что в 2021 году при сохранении текущих тенденций мы можем увидеть наступающий распад сразу двух ключевых экспортных отраслей.

Парадокс в том, что в физическом измерении у них, в принципе, все неплохо - есть и основные средства, и мощности, и люди, и техника. И даже остатки советских технологий. Нет главного - нет управления всем этим хозяйством. Именно оно привело и газовую, и нефтяную отрасли России к катастрофе. Но тут уж ничего не поделаешь - когда профессиональными вопросами занимаются филологи и юристы, космосом заведуют журналисты... то чего вы хотите?