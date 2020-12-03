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3 декабря 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: a-nalgin.livejournal.com

Ковид коварен. И о нём не всё знают даже врачи, которые с ним борются. Как пример, ВОЗ считает главными симптомами «короны» повышение температуры, сухой кашель и потерю обоняния и вкуса. Другие медики на первый план выдвигают одышку и бессонницу, третьи – утомляемость и миалгию (на лихорадку указывают все).

Что тут не так?

Да, все эти симптомы у коронавирусной инфекции присутствуют, а утраченный нюх считается едва ли не самым главным и чётким маркером. Хотя, справедливости ради, подобные нарушения встречаются как при других ОРВИ, включая Грипп, так и при их осложнения. Но есть и более точная информация, основанная на уникальном опыте нескольких стран, сумевших наладить не только почти поголовное тестирование на CoVID-19, но и столь же масштабный мониторинг всех выявленных больных.

В авторитетном журнале Nature вышла подробная статья о том, как с коронавирусом справилась Исландия. Её опыт интересен тем, что здесь учёные и медики отследили состояние здоровья каждого человека с положительным результатом анализа на SARS-CoV-2, секвенировали генетический материал отдельных вирусных изолятов и протестировали на инфекцию больше половины из всех 368 тысяч обитателей острова. Это едва ли не самая масштабная статистика применительно к численности населения.

Что в ней крайне интересно...

1. Симптомы. Самыми частыми симптомами среди пациентов с положительным анализом на CoVID-19 были: мышечная и головная боль, а также непродуктивный кашель, но не температура!

А ведь она указана в списках симптомов Центра по контролю над заболеваниями США и ВОЗ. Это означает, что тестировать на РНК SARS-CoV-2 надо не только тех, кто жалуются на лихорадку и жар.

2. Бессимптомность. Тестируя широкие группы населения в Исландии, врачи сумели отследить вирус у заражённых без симптомов и с лёгким течением болезни. Оказалось, что на раннем этапе эпидемии, положительный результат обнаружился у 13,3%. причём у 43% из них болезнь протекала бессимптомно в момент тестирования.

Тут надо сделать пометку, что речь идёт именно об отсутствии симптомов строго на момент забора образцов для теста. Неверно интерпретировать это так, будто четверо из десяти заболевших ковидом перенесут его легко и беспроблемно. Просто, у коронавирусной инфекции в большинстве случаев есть довольно длительный предсимптомный период в 4-5 дней, – когда РНК уже можно обнаружить в выделениях из носоглотки, а чёткой симптоматики ещё нет.

3. Летальность. Сейчас большинство исследований… сходятся на 0,5-1%. В Исландии, где средний возраст составляет 37 лет — по данным врачей, коэффициент летальности составляет 0,3%.

Но здесь ключевыми вещами являются молодой возраст в среднем по стране и нормально функционирующая медицина. Там, где хотя бы одно из этих условий не соблюдается, летальность выше. К примеру, средний возраст населения в Италии – 46,5 лет, в Испании – 44, а в России – 39.

4. Иммунитет. По данным исследований, высокий уровень антител сохраняется в крови у 91% заражённых людей в течение 4 месяцев после постановки диагноза. Это идет вразрез с ранее полученными результатами, согласно которым количество антител в крови быстро уменьшается вскоре после болезни. Не исключено, что противоречащие друг другу результаты получены на материале двух разных поколений антител: первое образуется короткоживущими клетками плазмы, которые ответили на острую инфекцию, второе же поколение антител, сформированное долгоживущими клетками.

5. Борьба. Ничего революционного – карантинные ограничения и масочный режим. По данным статистики, эти меры в течение считанных недель снизили репродуктивное число SARS-CoV-2 с 7 до 0,2. В дальнейшем эффективная система отслеживания контактов, массовое тестирование и сплошное медицинское наблюдение позволили локдаунов избежать.

И хотя опыт небольшой и сравнительно изолированной страны некорректно чисто механически распространять и заимствовать, всё же есть повод задуматься: всё ли делается правильно в борьбе с CoVID-19?