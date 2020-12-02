«Учитель для России», или «агент» западной системы образования

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2 декабря 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: stalist.livejournal.com

Пять лет назад в ряде школ Москвы, Подмосковья и Воронежской области появилась необычная система преподавания – «Учитель для России». На тот момент программа уже реализовалась в десятках стран, включая Великобританию, Индию, Китай, Украину... Предполагалось, что из числа лучших выпускников ВУЗов будут отбираться так называемые «агенты», которых после прохождения обучения по программе направят прямиком в российские школы.

В Минобрнауки поняли, что «Учитель для России» необходимо проверить до мельчайших подробностей и вот, что выяснилось: молодым участникам действительно предлагали стать учителями после прохождения 5-недельного тренинга. Одновременно этим студентам рассказывали о неблагополучных школах в регионах и о том, как их непосредственное участие поможет в корне поменять образовательную систему в стране.

Примечательно то, что формулировка о судьбе прошедших программу очень обтекаема:

«Программа сотрудничает с работодателями, разделяющими миссию проекта. <...> Независимо от того, решат ли они остаться в образовании или выберут для себя другой путь, участники программы будут востребованы на рынке труда...»

Когда именно наступит это «прекрасное далёко» - организаторы не сообщают, так же, как и то, насколько эта профессия эмоционально тяжелая. Никаких гарантий, исключительно горы обещаний в виде финансовой стабильности в каком-то там будущем.

Прошло 5 лет...

Фонд, который финансирует «Учитель для России», продолжает уверять молодёжь, что западная система образования более инновационная, а значит, и более оплачиваемая. Кстати, фонд «Новый учитель» находится во владении Сбера. Именно глава банка Герман Греф в 2015 году заявлял о необходимости перехода к новой модели обучения и преподавания, а тут и возможность появилась в виде спонсоров.

Выходит, что «финансовый гигант» решил поменять то, на чём вырос сам. Но это нелогично, ведь наша система образования была и остаётся актуальной, а подтверждение этому - успех самого Германа Оскаровича, в котором, как ни крути, есть вклад его учителей.