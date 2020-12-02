Английские социологи провели опрос в Республике Беларусь

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2 декабря 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: chervonec-001.livejournal.com

Лондонский аналитический центр в области международных отношений Chatham house в период с 13 по 18 ноября провел социологический опрос, в котором белорусов спросили о том, кого они считают подходящим президентом.

Так, в опросе участвовало 864 респондента разных профессий, пола, возраста и региона проживания. Опрос проводился среди пользователей Интернета.

Можно по разному относится к исследованию и выборке, но на мое скромное мнение, оно и в самом деле очень правдиво выражает мнение белорусов. Конечно, надо делать поправку на Интернет, но уже давно прошли времена, когда им не пользовалось абсолютное и подавляющее количество населения.

Итак ...

Большинство белорусов, опрошенных в ходе социологического исследования, которое вышло в Chatham House 30 ноября, считают российский народ культурно близким, в целом 82% респондентов относятся к России хорошо, две трети белорусских городских жителей позитивно относятся к Владимиру Путину.

Но при этом 46% всех респондентов заявляет о том, что «их мнение о политическом руководстве России ухудшилось после того, как она выразила поддержку Александру Лукашенко в текущем политическом кризисе».

51% считает, что «российские средства массовой информации абсолютно неправильно интерпретируют ситуацию в Беларуси».

Белорусы ответили на вопрос, кого они считают наиболее подходящим для Беларуси президентом:

Голоса, которые шли не за Лукашенко, распределились по большому количеству кандидатов.

Более всех согласно опросу набрали Виктор Бабарико — за него высказались 38,2% опрошенных. И Александр Лукашенко — за него проголосовали 20,8% респондентов. За Тихановскаю, для сравнения, 9,9%, что лишний раз доказывает, что голосование за нее было протестным.

Из тех, кто близок к Лукашенко, это Сергей Румас, бывший премьер страны, которого Лукашенко снял с должности летом этого года, «за излишнюю пророссийскость». Во избежание, так сказать. Тогда активно, если не сказать истерично, искались «московские кукловоды» и «российское вмешательство» в белорусские выборы.

У Румаса 7,2% симпатий. Не так вроде много, но это только потому, что он ни разу не заявлял про президентские амбиции. Однако белорусы в уме его все равно держат.

Считаю, что если бы Сергей Николаевич Румас, опытнейший управленец, реально баллотировался в этом году, он устроил бы все стороны и за него проголосовало бы более чем за кого, Он имел все шансы выиграть честные выборы, даже при участии в них и Лукашенко и Бабарико, забрав голоса у каждого из них.