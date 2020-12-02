Массовый скрининг на SARS-CoV-2 после локдауна в Ухане

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2 декабря 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: prof-afv.livejournal.com

Эпидемия COVID-19 началась в Ухане, столице китайской провинции Хубэй. Первые случаи пневмонии неясного происхождения были диагностированы еще в декабре 2019г (данные о первых 27 случаях были обнародованы 12-12-2019). К 10-1-2020 китайские учёные идентифицировали возбудитель, определили его полную геномную последовательность и сделали её общедоступной...

Заболеваемость СOVID-19 в провинции Хубэй, и, особенно, в Ухане в январе 2020г. росла лавинообразно. 23-1-2020 в Ухане бы введён строгий карантин («локдаун»), который действовал до 8-4-2020. За это время эпидемия в Ухане была практически полностью ликвидирована — за последние 2 недели локдауна новых случаев выявлено не было.

В период с 8-4-2020 по 10-5-2020 в Ухане было выявлено 6 новых случаев COVID-19. Это очень-очень мало, учитывая что население Уханя около 11 миллионов человек. Тем не менее, для перестраховки, в Ухане была запущена программа массового тестирования жителей на инфицированность SARS-CoV-2.

В течение 19 дней (с 14.5.20 по 1.6.20) было протестировано 9 899 828 человек (92,9% населения Уханя в возрасте 6 лет и старше). Для этого использовали одну и ту же ПЦР тест-систему, основанную на одновременной амплификации двух фрагментов генома РНК SARS-CoV-2, и единые правила трактовки результатов. Большая часть образцов была протестирована в течение первых 24 часов после забора материала. Образцы, которые не удавалось протестировать в первый же день, хранились заморожёнными при -70 градусах по Цельсию. 23% образцов тестировали первоначально как смеси (равные объёмы 5 образцов) и повторно индивидуально для «участников» смесей дававших положительный результат. 77% образцов были протестированы индивидуально.

Среди 9 865 404 человек, у которых не было клинических проявлений СOVID-19 на протяжении всего предшествующего периода 2020г., результат ПЦР был положительным у 300 человек. У всех инфекция протекала бессимптомно. Было идентифицировано 1174 близких контакта этих лиц. Все они были ПЦР отрицательны. Среди 34424 человек, которые перенесли СOVID-19, результат ПЦР был положительным у 107 человек. Инфекция в этих случаях также была бессимптомной.

Ни в одном из 407 выявленных ПЦР+ случаев инфекционный вирус выделен не был. Все выявленные ПЦР+ лица и их близкие контакты были изолированы на карантин сроком не менее 2 недель. За время карантина никто из них не заболел и у всех результат ПЦР стал отрицательным.