«Самый смыслообразующий технократ из всех технократов»

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1 декабря 2020, 18:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: a-nalgin.livejournal.com

О, Боже! Как же всё банально. Никакой загадки, никакой интриги. Выбор на удивление простой, а сама схема – ну очень вторична. И всё так ловко. Ведь большинство людей отличаются тем, что не замечают находящегося у них буквально под самым носом. А потом растерянно хлопают себя по лбу. Мол, ну как же так! «Слона-то я и не приметил…»

Тогда как немногочисленные информированные – уже заметили...

И теперь мучаются вопросом, как быстро рейтинг премьера Михаила Мишустина приблизится к рейтингу президента Владимира Путина?

Более того, спроста ли складывается на протяжении уже года такая картина, что рейтинг президента демонстрирует застой с элементами падения, а рейтинг премьера показывал устойчивый рост при слабой динамике положительной оценки всего правительства. Так, по данным ФОМ, рейтинг доверия Владимиру Путину с марта по ноябрь слегка опустился – до 62% населения с мартовских 66%. А вот доверие к Михаилу Мишустину подросло, как на дрожжах – с 35% на конец марта до 42-45% на конец ноября. При том, что каких-то прорывных достижений у правительства нет, его состав только недавно претерпел очередные изменения, а доходы у рядовых россиян либо снижаются, либо стагнируют.

А ведь когда-то о Михаиле Мишустине говорили, как самом технократичном технократе из всех технократов: «Молодой, предельно лояльный, искушенный, тихий, работоспособный». Внезапный коронавирус изменил этот образ. И теперь действия председателя правительства уже не в первый раз вынуждают политических обозревателей использовать выражение «смыслообразующий Мишустин». А это – уже заявка: вспомним, как Александр Проханов списал в утиль действующего главу государства именно за то, что он «перестал генерировать смыслы».

По мнению ещё одного инфлюенсера, в обстановке повышенной тревожности, негативных ожиданий, роста бедности и растворившейся стабильности дрожжевой рейтинг Михаила Мишустина выглядит как заявка на «новое лицо Системы». И возможно, что он технократично перехватывает роль публичного актора, способного возглавить абсолютно всё – от правящей партии до всей страны, когда придёт время.

То есть – вот так просто заветный преемник раскрыт? Или «признанный мастер политического дзюдо» ещё не раз успеет перевернуть все фигуры на доске и перетасовать все козыри в колоде...