В условиях пандемии соцсети - главный катализатор массового психоза

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1 декабря 2020, 13:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/razuvaev

В Кремле фиксируют тревогу и пессимизм в обществе на фоне пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Проблема действительно стоит очень остро. В беспокойстве россиян есть, конечно, рациональное начало. Индекс Мосбиржи около исторических максимумов, однако рубль в 2020 году вместе с турецкой лирой - худшие валюты развивающихся рынков.

Девальвация рубля никого не радует. Многие потеряли работу или в зарплате. Резко снизились доходы по банковским вкладам. Не так мало людей в России полностью или частично жило на процент. Ситуация очень тревожит - естественная здоровая реакция нормального человека, который зарабатывает своим трудом и талантом.

Второй абсолютно объяснимый момент - это изменение привычного образа жизни

Больше половины россиян отказались от заграничного отдыха. Лично для меня последние лет двадцать почетная традиция встречать Новый год в модной ресторации была неизменной, и отказаться от этого сложно. Плюс, конечно, сузился круг общения. То есть миллионы людей, прежде всего, жители Москвы, Питера, Казани, других крупных городов попали в зону дискомфорта. Причем на длительный срок.

Особую роль играют социальные сети, главный катализатор массового психоза

Там очень много фейка, который нагнетает ситуацию. Но даже без фейк-новостей, читаешь ленту Facebook, а там кто-то заболел, кто-то умер, причем это касается людей, которых ты знаешь не только онлайн, но и в реальной жизни.

Сила духа - это то, что требуется во времена испытаний

При этом мужчина отвечает не только за себя, но и за своих близких. Есть, правда, еще люди с подвижной психикой. Они всегда есть, но в пандемию более заметны. Это ковид-диссиденты. Они полагают, что вируса нет, что его придумали американских олигархи или топ-менеджеры российских государственных компаний с целью "чипировать" рядовых россиян. «В России это, конечно, Анатолий Чубайс».

На улице психи не так заметны, но социальные сети выдают их с головой

Они в штыки встречают любые даже самые разумные и не особо обременительные меры властей по борьбе с пандемией. Хорошо известны чумные бунты в период средневековья, однако теперь ясно видно, что человек с тех времен не сильно изменился, он по-прежнему в массе своей темный и необразованный. Я еще весной запустил на одном форуме в Facebook шутку: "Парни, возьмите на заметку - антитела передаются половым путем. Covid-19 не пристает к тем, кто постоянно пьет вино или курит". Так многие не поняли, что это шутка, поверили. Радует, что такая ситуация не только в России, но и во всем мире.

Следующий год должна изменить вакцина

Пандемия и кризис уйдут. Депрессия в обществе закончится. А пока закройте Facebook и почитайте на самоизоляции хорошую книгу. Поторгуйте акциями на Мосбирже. Займитесь йогой, просто выпейте благородного вина...

Александр Юрьевич Разуваев - кандидат экономических наук, финансовый аналитик