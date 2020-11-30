Украинские чиновники делают ставку на островки безопасности

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30 ноября 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: varlamov.ru

Если вы сейчас начнете искать в российских государственных СМИ хорошие новости про Украину, вас ждет неудача. Практически все новости будут про ужасы коронавируса, голодомор или Евромайдан, всё еще любимую страшилку государственных медиа для доверчивых россиян.

Но на деле в соседней стране происходит много чего интересного, что просто выпадает из нашей информационной повестки. Например, пока в России пытаются снизить смертность на дорогах через строительство новых развязок, превращение городских улиц в автомагистрали и установку противопешеходных заборов, в Киеве и других украинских городах делают ставку на островки безопасности и безопасные переходы.

Только за этот год в столице Украины успели обустроить 62 новых островка безопасности!

Важно заметить, что активно работа по обустройству островков безопасности ведётся как минимум на протяжении последних трёх лет, с 2017 года. А в 2018 году в стране были приняты новые строительные нормы, которые обязывают возводить островки безопасности, если проезжая часть состоит из 4-х и более полос.

Сейчас возводят как капитальные островки во время общего ремонта улиц, так и модульные, которые можно быстро установить в любом месте, незначительно изменив дорожную разметку.

Понятное дело, что островки безопасности не могут решить все проблемы с пешеходными переходами, на Украине их тоже немало, но это огромный шаг вперед.

К слову, о проблемах. Даже по фотографиям с новыми островками видно, что, во-первых, как и в России, здесь излишне выделяют переходы яркой краской, считая, что это может как-то повысить их безопасность. Единственное, что в украинских городах вместо желтых полос рисуют красные.

Во-вторых, в стране тоже есть проблема с заборами. Она, пожалуй, не так остро стоит как у нас, но тоже присутствует. Зато, обратите внимание, нет убогих жёлтых рамок на знаках пешеходного перехода. Они встречаются, но гораздо реже.

Островки безопасности делают во многих странах, но я не помню, чтобы их выделяли настолько ярко. Вспомните ту же Прагу, или Стокгольм, где не стесняются делать даже несколько островков безопасности на переходе, при этом ни один из них не раскрашивают в кислотные цвета.

У нас многие недооценивают значимость островков безопасности в вопросе повышения безопасности дорожного движения, считая их лишь очередной помехой, но на самом деле они играют очень важную роль. Островки сужают проезжую часть, а значит, и скорость автомобилей – ключевой фактор риска на дорогах, влияющий как на вероятность аварии, так и на серьёзность последствий.

Кроме того, островки делают безопасными перекрёстки, уменьшая радиус поворота автомобилей (что также снижает их скорость).

В последнее время в Киеве появляются не только островки. Город начал делать антикарманы и приподнятые пешеходные переходы на небольших улицах. Не чудо ли?! Обошлось даже без заборов – около перехода просто поставили аккуратные столбики.

Грамотное обустройство пешеходных переходов и возведение островков безопасности – это очень важные и действенные меры снижения смертности на дорогах, то есть именно то, что реально может спасти много людей. Очень хорошо, что в украинских городах чиновники это понимают.

Замечу, что и наш Минтранс рекомендует делать островки безопасности и сужать улицы для успокоения трафика, но несмотря на это введение подобных мер повсеместно у нас явно пробуксовывает. Надеюсь, что и у нас скоро начнут принимать действенные меры по снижению смертности на дорогах.