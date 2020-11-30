Торговые автоматы по продаже овощей и мяса вытесняют магазины

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30 ноября 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bamymih.livejournal.com

Ранее почти весь урожай скупался крупными компаниями и оптовыми партиями поставлялся в торговые сети и систему общепита. Сейчас, когда закрыты и супермаркеты, и рестораны, люди ищут способы купить продукты в розницу, не рискуя при этом заразиться.

В Великобритании этим воспользовались вендинговые компании, рыбаки и производители овощей на гидропонике

В 1970-х дед фермера Нила Стивена из Инверрири ставил у ворот тачку с овощами и «копилкой честности» – люди сами брали товар и оставляли оплату. Сегодня у Нила есть здание с десятком торговых автоматов, в которых продаются свежие продукты от окрестных фермеров. Все продукты разделены на порции, в раздельной упаковке, покупатели платят через электронные карты и не рискуют заразиться.

Благодаря такому удобному формату, продажи выросли впятеро с начала карантина в стране, а за продуктами приезжают жители городов в радиусе 30 км

Лондонский стартап «Plate to Crate» по выращиванию овощей и зелени на гидропонике в переделанных морских контейнерах, готовится собирать по 12 урожаев в год, от 15 тонн с одного контейнера. Чтобы не применять пестициды и исключить угрозу вредителей, здесь изначально сделали ставку на идеальную чистоту, включая костюмы биозащиты для сотрудников. Им оставалось только добавить цех стерильной расфасовки продуктов по пакетам – и с начала карантина количество клиентов выросло уже на 3000 %.

Малоизвестный стартап стал главным кормильцем густонаселенного района

Свой подход стараются найти и британские рыбаки, получившие на эти цели миллион фунтов дотаций от властей. Ранее весь промысловый лов был ориентирован на экспорт, который теперь закрыт. Поэтому огромные траулеры стоят у причалов, а маленькие кораблики ежедневно привозят на берег небольшие объемы рыбы, которая фасуется и через курьеров доставляется прямо на дом заказчикам. Помимо того, что у людей на столах вновь есть свежая рыба, увеличился и ее ассортимент – ранее оптовики закупали только несколько самых ходовых видов, а теперь у рыбаков раздолье.