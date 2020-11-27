Qantas Airlines первой решила не пускать авиапассажиров без прививок

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

27 ноября 2020, 16:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: antiscientism.livejournal.com

Ну что, начинает сбываться ещё одно предсказание, сделанное людьми, сохранившими трезвый рассудок в этой ковидной истерии, ещё весной - без «паспорта здоровья» мы больше никогда не сможем путешествовать.

В сообщениях, опубликованных на днях многими ведущими СМИ в частности говорится:

Самая крупная авиакомпания Австралии по прозвищу «Летающий Кенгуру» объявила, что внесет поправки в свои условия, включив требование о том, чтобы иностранные путешественники получали вакцину от COVID-19 перед полетом - как только она станет доступна.

«Если вам это нужно внутри страны, мы должны посмотреть, что происходит с COVID-19. Но, для приезжающих иностранных посетителей и людей, покидающих страну, мы считаем, что это требование необходимо», - сказал австралийским новостям генеральный директор Алан Джойс в программе "A Current Affair".

По словам Джойса, он ожидает, что и другие авиакомпании введут аналогичные требования, а также новую политику в отношении цифрового «паспорта вакцинации».

«Я разговариваю с моими коллегами из других авиакомпаний по всему миру, и я думаю, что это будет общая тема для всех», - сказал мистер Джойс.

Медицинский советник Международной ассоциации воздушного транспорта Дэвид Пауэлл буквально вторил заявлениям Джойса в интервью Financial Times. «Я думаю, что возможность иметь достоверную информацию о состоянии здоровья пассажиров будет иметь решающее значение», - сказал он.

Как говорится, почувствуйте Spirit of Australia. Это девиз такой «душевный» у компании, между прочим, третьей в списке среди старейших авиакомпаний мира.

Всё отчетливее чувствуется зловоние нового мирового порядка. Когда не мытьём, так катаньем, тебя заставят-таки регулярно получать уколы счастья.

Браво, Билл!

Ты доказал, что большинство населения Земли - точно такое же стадо, как эти "австралийские мериносы", первыми вставшие в "загон", и стремящиеся поставить в него остальных.

Ещё недавно многим казалось, что сведения о состоянии их здоровья относятся к понятию «врачебная тайна», и за её разглашение полагается наказание. А теперь медицинский советник аж самой Международной ассоциации воздушного транспорта говорит, что им очень нужна информация о вашем здоровье и никто почти не возражает.

Где эти бесконечные защитники прав человека? Куда они засунули свои языки?

А может, гранты им выдают те же самые фонды и люди, кто и организуют всю эту истерию?

Но это конечно, вопрос риторический...