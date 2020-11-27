Индекс «оценки перспектив развития страны» упал до 74 пунктов

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27 ноября 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: a-nalgin.livejournal.com

Не увидеть их, эти вполне чёткие сигналы, в окружающей жизни может разве что слепой. Или купленный с потрохами за толику малую. К счастью, большинство россиян, как бы ни ругали их «ватой», всё же не слепцы. И они – видят.

Но вот вопрос: увидите ли вы, именно вы, то, что видит сейчас большинство?

Можно сказать, Россия понесла невосполнимую утрату. Россияне, многие из которых прошли болезненную ломку начала 1990-х, дефолт 1998 года, глобальный кризис 2008 года и экономическую стагнацию, начавшуюся в 2014-м, теперь утратили главное. Поддерживавшую даже в самых сложных ситуациях веру в завтрашний день.

Это катастрофически много на самом деле. Весь русский характер выстроен на том, что «завтра» – в метафорическом смысле, а не в буквальном – обязательно будет лучше, чем «сегодня». Нужно лишь перебороть или перетерпеть, тут кому как угодно. Именно эта вера не давала многим людям ломаться в самые крутые годы.

А теперь – всё…

Уверенность россиян в завтрашнем дне – в перспективах национальной экономики и личного благосостояния – побила антирекорд более чем за 10 лет. Это выяснили социологи «инФОМ», ежемесячно исследующие потребительские настроения по заказу ЦБ РФ. По их данным, на ноябрь 2020 года индекс «оценки перспектив развития страны в ближайший год» упал до 74 пунктов. Это означает, что число пессимистов на 26% превысило группу оптимистов. Только за последний месяц данный индикатор потерял 10 пунктов, с начала осени – 17, а по сравнению с январём – 28. Его текущее значение стало минимальным за всё время, что ЦБ проводит исследования – с 2009 года.

Более того, рушатся надежды и на долгосрочное будущее. Индекс «перспектив развития страны в ближайшие 5 лет» также обвалился до значений, которых Центробанк не фиксировал ни разу: 91 пункт в ноябре против 99 в январе и 120 в начале 2018 года. На исторический минимум за всё время исследований спикировали индексы социальных настроений по безработице и уровню жизни (44 и 59 пунктов соответственно). Пессимизм граждан в отношении собственных доходов взлетел до пика за 4 года (89 пунктов).

C 2014 года россияне послушно «затягивали пояса», надеясь на временный характер экономического кризиса, вызванного не только падением цен на нефть, но и западными санкциями за Крым. Но падение доходов на 8,3% за четыре года сменилось лишь небольшой «компенсацией» в пределах 1,5% в 2018-19 гг. А за тем последовало новое крушение: во II квартале 2020-го доходы обвалились на 8%, в III квартале спад замедлился до 4,8%, но всё равно по итогам года составит 4-5%. Это означает, что в реальном выражении люди будут получать на 10% меньше, чем в 2013 году, подсчитали эксперты Центра конъюнктурных исследований ВШЭ.

Ввиду таких депрессивных экономических реалий произошло прежде немыслимое. Утрата россиянами веры в завтрашний день достигла масштабов, которых не было ни в один из предыдущих кризисов. Так, например, в 2014-16 г.г. число оптимистов в отношении будущего экономики через 5 лет всегда превышало долю пессимистов (индекс держался выше 100 пунктов). Даже в кризисном 2009 году он был на уровне 110-113 пунктов. Теперь же – на ровном месте – надежд не осталось…

И вот эта утрата – даже пострашнее реального сокращения доходов. Потому что революции совершают не бедные, а обеспеченные: те, кто считают, что их обкрадывают и лишают заслуженного богатства...