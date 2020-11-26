В Крыму начались работы по строительству опреснителей морской воды

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26 ноября 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: masterok.livejournal.com

Все проблемы Крыма, в том числе и созданные для России искусственно украинской стороной будут решаться. Просто потому, что их надо решить в любом случае. Так было с газоснабжением и электроснабжением. Так же будет и со снабжением питьевой водой.

Симферополю на сутки необходимо около 160 тыс. кубометров воды, дефицит сейчас составляет около 60 тыс. кубометров. При этом самые мощные опреснительные установки, которые когда-либо были построены, это в Казахстане — 20 тыс. кубометров и сейчас только приступают ко второй очереди на 40 тыс. кубометров. В нашей стране таких проектов никто никогда не реализовывал.

Но вот сегодня глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что организации для строительства на полуострове первого в России опреснителя морской воды уже определены.

Аксенов уточнил, что все организации уже приступили к работам, даже без заключения госконтрактов. Он подчеркнул, что на территории страны аналогичные проекты ни разу не реализовывались.

"Уже процессы все запущены, я нахожусь со всеми коллегами в контакте. Не могу в рамках того, что санкционный режим присутствует, пока называть организации, которые будут строить опреснитель. Но организации все с именем", — сказал глава региона журналистам.

Власти полуострова сделали основной акцент на опреснение морской воды, так этот процесс нанесет меньший ущерб окружающей среде, нежели использование подземных источников.

Глава Крыма также рассказал, что для опреснения предлагались и зарубежные технологии. Но как только речь доходила до дальнейшего обслуживания и поставок запчастей в условиях санкций, то это вызывало "определенное напряжение".

О том, что в Крыму построят уникальную опреснительную систему, Аксенов заявил в конце сентября. Установку запланировали возвести на берегу моря в поселке Николаевка Симферопольского района республики. От выбранного места до Симферополя есть прямой участок протяженностью 30 км.

Тогда же глава республики уточнил, что для обеспечения водой жителей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов ведется бурение трех скважин, которые будут давать 10 тыс. кубометров воды в сутки. Еще 40 тыс. кубов будут поступать из трех подземных водозаборов. «Даже в случае полного отсутствия осадков ситуация с водоснабжением жителей Симферополя и двух прилегающих районов наладится в марте будущего года», - отметил Аксёнов.