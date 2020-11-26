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26 ноября 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/razuvaev

Почти две трети (65%) россиян одобряют закон, предполагающий повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для граждан с ежегодным доходом более 5 млн руб. Такие результаты показал опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob. Напомним, 23 ноября закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Решение это в значительной степени политическое, а не экономическое

Кремль держит нос по ветру. Богатых не любят ни в одной стране мира. Однако у нас в России не любят особенно, сказывается социалистическое прошлое. Многие до сих пор хотят, чтобы не было богатых, а не чтобы не было бедных. В масштабах бюджета дополнительные поступления это крохи. Обычная волатильность нефтяных цен. Потом в кризис наоборот снижают налоги и на граждан, и на компании. У нас с приходом нового правительства другой тренд. Повышение НДФЛ, налог на банковские вклады, идут разговоры о повышении налога на прибыль.

Для справки любителям социальной справедливости:

5 млн руб. - это не такая большая сумма, средний класс по западным понятиям. По оценкам ИАЦ "Альпари", чтобы жить как рантье, портфель дивидендных акций должен составлять 1 млн долл. или 75 млн руб. Да и достойная квартира в Москве стоит аналогичную сумму. Дивидендная доходность российских голубых фишек 4-8%. Про банковские вклады сейчас не говорю, их доходность 2-4%.

На 40-80 тыс. долл. в год можно спокойно существовать, не работая...

Хотя, конечно, и это только в том случае, если у вас есть достойное жилье и нет семьи или постоянной подруги. Думаю, лучше стараться самим больше зарабатывать, а не ждать подачек от государства. А самому правительству лучше обратить внимание на серый сектор экономики, он, как известно, вообще не платит никаких налогов и оценивается в 200-300 млрд долл. в год.

Конечно, я бы освободил от НДФЛ дивиденды по акциям. Ведь они выплачиваются из чистой прибыли компании, то есть, после выплаты всех налогов. И не стоит забывать, что на конец текущего года в России будет примерно 7 млн брокерских счетов.

Александр Юрьевич Разуваев - кандидат экономических наук, финансовый аналитик