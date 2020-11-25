Французский президент поставил мусульманской общине ультиматум

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25 ноября 2020, 18:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: alex-leshy.livejournal.com

Впрочем, некоторые считают, что это была фуражка де Голля, так что тут могут быть варианты. Но сути дела это не меняет. Эммануэль Макрон поставил мусульманской общине страны ультиматум: в течение двух недель покориться ценностям Республики в своей вере.

Шаг выглядит безусловно красиво. "Вот вам план, составленный главой МВД Жеральдом Жарманеном, изучить, принять к немедленному исполнению. Домашнее обучение запретить, к критике ислама относиться как к естественному выражению свободы, французские законы поставить выше шариата. Получение исламскими организациями финансирования из других стран, особенно мусульманских, будет наказываться. Время пошло!"

Лихо, как удар кавалерийским корпусом Мюрата. Но если отбросить пафос, французский президент только что «форсировал свой Неман».

Формально, он все сделал правильно. На корабле может быть только один капитан. Допустить, чтобы 8,8% населения (доля мусульман в населении Франции) жило по закону, отрицающему безусловное верховенство местного государства, самоубийственно. Однако ультиматум всегда требует наличия четкого плана действий, на случай отказа его принять.

Проблем тут минимум две:

Во-первых, что такое французская культура? Когда-то она была цельной, основывалась на уважении, адекватности, элементарном здравом смысле и наследственном преумножении наследия предков. Сегодня атомизация общества довела то прямого отрицания французами своих собственных культурных ценностей. В первую очередь – религии как базовой единой точки морально-этической оценки всего сущего.

Перенимать мусульмане обязаны что? Право отказа в уважении любым окружающим? И чем это отличается от убеждений террористов?

Во-вторых, план Макрона-Жарманена требует от мусульман полного отказа от своей культурной идентификации. А если они не откажутся, тогда что? Вопрос не такой простой, как кажется.

Франция не может определиться с мусульманскими беженцами, коих накопилось больше 5 млн человек. Они сидят на шее у бюджета, не собираются становиться «добросовестными законопослушными французами», но выкинуть их вон правительство и элита достаточной воли не имеет. А тут речь идет вообще о гражданах страны. В случае отказа их куда? Поголовно в тюрьму? Гражданские войны начинались и по меньшим поводам.

Есть стойкое ощущение, что именно этот момент правящая элита Франции как раз отказывается понимать. Что делает ультиматум Макрона пересечением некоего запретного рубежа, за которым события начнут развиваться уже самостоятельно.

Форсируя Неман в июне 1812 года, Наполеон Бонапарт совершил роковой шаг к поражению. Не только своему, но всей «его» Франции. Только что аналогичный шаг совершил Эмманюэль Жан-Мишель Фредерик Макрон.