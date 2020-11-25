Трамп сдался. Добро пожаловать в «новый цифровой мир»

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25 ноября 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: anton-vita.livejournal.com

И так, Трамп сдался... Вернее, его склонили к этому. Всем скопом убедили в том, что все его нелицеприятные высказывания о «честных» президентских выборах, в формате масштабных фальсификаций, очень уж высвечивают и без того очевидную для всех истину: «американская демократия» — есть величайшее надувательствово столетия, если не тысячелетия, придуманное крупными промышленниками и банкирами с Wall Street специально для отсталых бабуинов из «кормовых» стран, с целью выкачивания всех ресурсов под благовидным предлогом.

Нет, Трампа не жаль и посыпать голову пеплом по поводу его поражения нет никакой нужды, как нет никакой разницы в том, кто из номенклатурной партократии будет занимать Овальный кабинет Белого Дома. Эти «петрушки» ровным счетом ничего не решают, особенно в вопросах проведения внешней политики. Тут, кстати, что у "дерьмократов", что у консерваторов, поразительно схожие интересы, какие бы политические взгляды, отличные друг от друга, они не декларировали.

Правда теперь не совсем понятно, что делать со всевозможными, откровенно потерявшими берега, чернокожими активистами, а по совместительству, оголтелыми мародерами, которых пришлось слегка разбудить для священной войны против ненавистного Трампа. Но эти ребята не подведут. Там гаечки подкрутят, тут финансирования лишат, а если придется будут и по старинке — при помощи старого доброго "дядюшки Кольта" показывать всем плебеям, кто здесь есть власть. Да и всяким там реднекам, хилбилли, каджунам, и прочим, сильно сознательным гражданам, потомкам бледнолицых первооткрывателей, не мешало бы тоже напомнить, что никакое они не здоровое общество, а просто чавкающее быдло, пригодное только для состригания с них излишков мяса и шерсти.

Всем этим, как раз, и займутся представители «корпораций шестого технологического уклада», сетевого сектора политики, нахлабучивая на незамутненные головы тонны бесполезной и откровенно лживой информации, подаваемой под видом истины в первой инстанции, и блокирования любой другой — под видом неприемлемой и потому опасной (по их разумению, конечно). И где-то через полгодика, или год, все уляжется.

А если кто вздумает не аккуратно напомнить об этих событиях и столь неприятной ситуации, дискредитирующей святую веру в «дерьмократию», так "соколы цветных революций" быстро вернут замечтавшийся с небес на грешную землю.

Что же касается остального "скотного двора в 6,7 миллиардов голов", то его ожидает четвертая промышленная революция, со всеми вытекающими из нее последствиями. Обыграют и преподнесут все в такой красивой обертке, что население планеты само поскачет вприпрыжку в прекрасное цифровое далеко, в глобальные цифровые концлагеря, без границ и колючей проволоки, ишачить, за возможность припасть после тяжелого рабочего дня к мониторам, из которых Цукерберг, Дорси и Пейдж расскажут о том, как повезло им жить в столь прекрасном мире. А кто будет не сильно рад этому, того просто утилизируют, как, представляющего угрозу, индивидуума, буквально сотрут как вирусную программу, активировав антивирусный чип, вживленный в мозг.

То, что это все уже спланировано и воплощается в жизнь, сильными мира сего даже особенно и не скрывается, просто необходимо уметь видеть — все это можно найти и прочесть в Интернете, было бы желание. А вот то, что идет это пока со скрипом и есть заслуга таких несистемщиков, как Трамп, который просто своим присутствием увеличил срок реализации плана еще на четыре года вперед. Это видно по той остервенелой травле и затыкании ему рта в «нелживых» социальных сетях. Ну ничего, сейчас они постараются наверстать упущенное, не зря же «полумертвого-полуживого» кандидата-демократа в Овальный кабинет протаскивали. Причем такими методами, что аж пришлось на время приоткрыть завесу «честности» и «демократичности» со своих выборов и показать то, чем эти выборы являются на самом деле и всегда являлись...

Сможет ли человечество сопротивляться — это вопрос. Во всяком случае будет, успешно или нет, покажет время. И есть предположения, что даже если эти планы сорвутся (каким-то чудом), «корпорации шестого технологического уклада» придумают что-то новое. А может скорректируют некоторые шаги и алгоритмы, но не отступят, как бы нам того не хотелось.

Так что, добро пожаловать в новый цифровой мир, такой прекрасный и действительно удивительный, но не для всех, для всех там места не будет…