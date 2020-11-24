А320 с особенностями - специально для Индии

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24 ноября 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: levik.blog

Когда авиалиния заказывает новые самолёты у производителя, она просит о каких-то своих модификациях. Как минимум, салон и окраска делаются на заказ. Но, бывают более редкие случаи, когда изменения базовой модели намного серьёзней. Такое происходит нечасто, однако если надо, производитель готов работать с заказчиком - всё же деньги тут тратятся немалые.

Именно такое и случилось, когда индийский авиаперевозчик Indian Airlines разместил изначальный заказ на самолёты A320 концерна Airbus. По просьбе авиакомпании, при постройке этих бортов для индийского рынка, Аэробус внёс довольно значительную поправку в свой базовый дизайн - её хорошо видно невооружённым глазом.

Думаю, большинство из вас заметили разницу: у индийской модификации на каждой из тележек основных шасси по четыре колеса, тогда как у базовой конструкции, всего по два.

Когда в конце 1980-х Airbus презентовал этот лайнер, индийские власти решили заказать десяток-другой единиц для одной из двух основных государственных авиалиний страны - Indian Airlines. Однако, этот перевозчик концентрировался на внутренних маршрутах, и его маршруты соединяли основные города Индии с менее основными, в которых были не самые современные аэродромы, а взлётно-посадочные полосы оставляли желать лучшего.

В стандартной модификации А320 шасси с одной осью на каждой тележке недостаточно распределяла вес тяжёлого лайнера, в результате чего самолёт мог повредить ВПП или рулёжные дорожки. И авиалиния договорилась с производителем на поставку особой версии этих машин, с двухосными тележками основных шасси (под крыльями).

Переднее при этом решили не менять, так как основной вес машины лежит не на нём. В итоге, вместо шести колёс у обычных А320, лайнеры построенные для Indian Airlines имели по десять. Это позволило им выполнять рейсы по всей Индии.

В общей сложности, Indian Airlines закупила у Аэробуса 31 машину с удвоенными шасси. Они были поставлены с 1989 по 1994 год, и прослужили 25-30 лет.

В середине нулевых, правительство Индии объединило две крупнейших авиалинии страны под единым названием - Air India, и необычные самолёты сменили ливрею.

За 1990е власти сумели укрепить аэродромы страны в достаточной степени, что лишние колёса на шасси стали необязательными - впоследствии в Индию стали поставлять немодифицированные модели.

А лайнеры с «лишними колёсами» пролетали практически до наших дней - последний из них отправили на покой лишь в прошлом году.