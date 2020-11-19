Сторонники левых идей в рядах Демпартии США помогут России

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

19 ноября 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: olegmakarenko.ru

Говорил вчера со своим товарищем из типичной хорошей петербургской семьи. До революции его родственники были дворянами, при Сталине — боевыми офицерами и репрессированными по 58-й. При Брежневе — руководителями на комсомольских стройках, а после распада СССР — бизнесменами средней руки.

Мы обсуждали ситуацию в США, и я озвучил старую свою мысль: что американские социалисты здорово помогут России, когда вздрючат общество и пустят американскую экономику под откос. Простым американцам, конечно, не посочувствуешь, но, по крайней мере, российские социалисты протрезвеют, увидев, куда завели левые идеи последнюю сверхдержаву планеты.

На это мой товарищ заметил, что люди обычно не отказываются от мечты из-за таких пустяков. К примеру, миллериты (последователи Уильяма Миллера (1782- 1849), который основал адвентистское движение) ожидали второго пришествия Иисуса Христа в 1844 году, и оно, как мы знаем, не состоялось. Пережив так называемое «великое разочарование», миллериты не отказались от своих идей: они по-прежнему ждут скорого конца времён, а их численность тем временем доросла до нескольких десятков миллионов человек.

Социализм уже много раз проваливался, даже и в Советской России. Это не могло поколебать его адептов: вынужденно согласившись на временное отступление к здравому смыслу, на НЭП, чуть позже они всё равно вернулись к старым практикам и приступили к коллективизации. Мой товарищ полагает, что переубедить социалистов невозможно: нельзя даже вообразить такого события, после которого твёрдый социалист откажется признать свою идеологию муравейника несостоятельной.

Действительно, Карл Поппер указал в 1935 году, что научная теория не может быть принципиально неопровержимой. Вот, что учёный писал конкретно про марксизм:

Марксистская теория истории, несмотря на серьёзные усилия некоторых её основателей и последователей, в конечном итоге приняла эту практику предсказаний. В некоторых своих ранних формулировках (например, в Марксовом анализе характера «грядущей социальной революции») она давала проверяемые предсказания и действительно была фальсифицирована … Однако вместо того, чтобы признать это опровержение, последователи Маркса переинтерпретировали и теорию, и свидетельство с тем, чтобы привести их в соответствие. Таким путём они спасли свою теорию от опровержения, однако это было достигнуто ценой использования средств, сделавших её неопровержимой. Таким образом, они придали своей теории «конвенционалистский характер» и благодаря этой уловке разрушили её широко разрекламированные претензии на научный статус.

И действительно. СССР развалился? Виноват предатель Горбачёв. КНДР прозябает в нищете? Всё дело в санкциях США, вот если бы не они, КНДР всем бы показал. Коммунисты по всему миру не хотят ни совместно жить, ни совместно работать, а хотят, чтобы их эксплуатировал капиталист? Без труда находится объяснение и этому феномену.

Похоже, мой товарищ прав. Провал социалистов в США ничего не изменит: сторонники левых идей просто назовут социалистов из Демпартии неправильными социалистами, после чего будут со сладким замиранием в сердце ждать доброй революции в какой-нибудь другой стране.

Впрочем, я не настаиваю на своём тезисе. Если уважаемые марксисты-ленинисты сделают проверяемое предсказание, — назовут событие, по наступлении которого они признают свою теорию неверной, — их учение, пожалуй, всё же можно будет считать научным.