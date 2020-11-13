«Выколпаковали колпаки не по-колпаковски» на 48 млн рублей

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13 ноября 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

Статьи о мошенничестве и халатности «засветились» в связи всплывшими обстоятельствами закупки для полиции защитных шлемов. Руководители «НПО Спецматериалов», якобы, обманули представителей МВД, выдав китайскую продукцию за отечественный опытный образец, и даже написав к нему собственную техническую документацию.

Китайская продукция сегодня – это вовсе не обязательно что-то некачественное. Часто их продукция бывает получше нашей, но тут дело принципа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве и халатности из-за закупки для полиции 40 тысяч шлемов общей стоимостью 48 млн рублей. Руководители «НПО Спецматериалов», якобы, обманули представителей МВД, показав им «опытный образец защитного шлема и даже написав к нему собственную техническую документацию». Они утверждали, что это шлем «Колпак-1» модели «К-1СБ» – их собственной разработки, а на деле в рамках госконтрактов были поставлены шлемы модели FBK-208 китайского производства. ФБК вместо родных колпаков – это, действительно, возмутительно!

«НПО Спецматериалов» просто решили не заморачиваться с производством. Закупили по цене чуть меньше тысячи рублей за штуку шлемы в Поднебесной и продали родной полиции по цене 1 200 рублей. Всего «НПО Спецматериалов» участвовало в 47 контрактах на суммы 482 млн рублей. «Купи-продай» вскрыли криминалисты ФСБ России совместно с экспертно-криминалистическим центром МВД.

Теперь будут следствие, суд, наказание и… новая поставка, насколько это возможно, честными поставщиками.

Частный, казалось бы, случай. В чем-то нелепый – ну какая, действительно, разница – наши это колпаки или китайские… Но выглядит это всё как крошечная вершина огромного айсберга подлогов, симуляции и коррупции.

И таких историй – тьма. И по-китайски «выколпакованные колпаки» – это вранье, на основе которого украли бюджетные средства. А вор, мы все помним, должен сидеть в тюрьме. Это дело принципа и национальной безопасности.