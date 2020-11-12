Жертва державной мовы при правлении Зеленского

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12 ноября 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sapojnik.livejournal.com

На этот раз в местном ВУЗе: в бывшем Днепропетровске за нежелание читать лекции в Политехническом институте на державной мове поперли некоего профессора Громова.

История типовая, но интересная:

Валерий Громов пришел в аудиторию, начал читать лекцию по-русски. Одна (!) студентка потребовала от него читать по-украински, профессор гордо отказался и заодно назвал Украину Руиной, присовокупив, что тут, мол, половина страны говорит по-русски. Студентка оскорбленно удалилась с занятий и пошла писать жалобу в ректорат.

В общем, делу придали огласку, подключились украинские СМИ. В несчастном ВУЗе создали "комиссию", чтобы изучить "инцидент", месяц "комиссия" проводила какое-то "расследование", но студентка не унималась - и в конечном итоге профессор Громов уволился. По ходу "расследования" выяснилось, что у профессора Громова - 27 лет стажа, он вел в университете кучу курсов по философии, и всё читал... на русском, естественно.

Что в этой истории показательно?

Скандал произошел только сейчас – на 15-м году усиленной украинизации. До этого наш человек спокойно годами читал лекции на родном языке - и никто не писал на него доносы. Более того - очевидно, что и руководство ВУЗа очень не хотело его увольнять и до последнего надеялось спустить ситуацию на тормозах - потому и создали "комиссию", зная, на каком языке читает их профессор!

Но как всегда в таких случаях - власти делают ставку на "хунвейбинов", и "юные хунвейбины" проявляют себя. В абсолютно русскоязычном "Днепре" начали увольнять преподавателей "за русский язык" - дальше у них дело пойдет веселее.

Но самое интересное тут другое, более философское. А какова вообще цель украинизации? Чего эти люди хотят?

Меня уже в запальчивости один комментатор (на чистом русском, конечно) спросил: а если бы профессор стал читать на украинском в российском вузе? Я ответил на автомате: ну тогда его бы просто никто не понял... А потом осенило - ВОТ ОНО! Именно этого - и только этого на Украине и добиваются: чтобы когда-то, " в "Прекрасной Украине Будущего", кто-то попытался бы украинским студентам что-то рассказать на русском языке, а его бы никто не понял...

UPD. Самое печальное: профессор-то наш весь президентский срок Порошенко (!) отпреподавал на русском - и ничего. А вот при Зеленском его накрыли.