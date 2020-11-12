Азербайджан строил государство, а Армения демократию

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12 ноября 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/razuvaev

Конфликт на Южном Кавказе завершен. И в центре внимания, естественно, оказались территориальные потери Армении, взаимоотношения России и Турции, успешная модернизация азербайджанской армии и т.д. Россия вернулась в Закавказье. Мощная армия как следствие мощной экономики - в текущем году Россия будет первой экономикой Европы, так как мы упали меньше, чем Германия.

Россию часто ругают за зависимость от нефти и газа, а также оборонного экспорта. Однако пандемия COVID-19 показала, что зависимость от международного туризма (Турция) или от туризма и трудовых мигрантов (Армения) значительно хуже. А также то, что международных резервов (последняя цифра Банка России - 584 млрд долл.) излишне много не бывает.

Какие задачи теперь стоят перед нашей страной?

Первая. Сохранить и по возможности упрочить союз с Азербайджаном как ключевой и самой сильной и богатой республикой Закавказья. Традиционным союзником России. Долгосрочный успех в противостоянии России с Западом в значительной степени зависит от отношений с тюркским миром. Тюрок в мире 160-180 млн, это больше, чем население всей Российской Федерации. Ключевой страной СНГ для России является не Молдова, Белоруссия или Армения, а Казахстан.

Вторая. Обеспечить смену власти в Армении на пророссийскую. Обезопасить Карабах от любых попыток решения "армянского вопроса" силовым путем.

Почему проиграла Армения?

Причина известна. В свое время, лет пять назад, была популярна поговорка: хотите увидеть Россию без Путина, посмотрите на Украину. В принципе, с тех пор ничего принципиально не изменилось. Нынешний армянский премьер Никол Пашинян - это лайт-версия Алексея Навального. Ставка на Запад, популизм и словоблудие. Полное отсутствие государственного мышления. Даже наши недавние реформаторы западники Черномырдин, Кудрин или Чубайс были абсолютно другими.

После Виктора Черномырдина остался "Газпром", после Анатолия Чубайса - рынок акций приватизированных предприятий на Мосбирже, а после Алексея Кудрина природная рента вернулась в казну, и появился Фонд национального благосостояния (ФНБ). По оценкам ИАЦ "Альпари", объем ФНБ на 1 ноября составил 13 трлн 298,63 млрд руб., или 11,7% прогнозного ВВП на 2020 год, что эквивалентно 167,63 млрд долл.

Не удивительно, что, как и положено при "цветной революции", Армения закончила экономическим крахом и потерей территорий. Как пошутили в Интернете, Азербайджан строил государство, а Армения демократию.

По большому счету никто из постсоветского пространства не состоялся как самостоятельная политическая и экономическая сила. Есть огромный потенциал у России, и она его пытается реализовать с разной степенью успеха.

Нет никакого международного права, есть только его имитация и закон джунглей

Привет Министерству финансов с идеей секвестра оборонного бюджета. Не дай Бог, если "вежливые люди" будут вынуждены снова пойти в охрану коммерческих банков или криминал.

Кто бы ни был после Путина в Кремле, Россия останется важным мировым игроком, страной, где почти у каждого есть возможности заработать достойные деньги. Я всегда говорил, что в буржуазной России беден только тот, кто болен или ленив. Исключение - вариант "цветной революции" и «русский Пашинян» в Кремле. Тогда придется забыть и о Крыме, и о геополитике, и даже просто о нынешней сытой жизни. Запад и наша несистемная оппозиция по-прежнему делает на это ставку. Запад мечтает получить наше ядерное оружие и природные ресурсы, а оппозиционеры распилить российские международные резервы. В России, однозначно, не должно быть, как в Армении.

Александр Юрьевич Разуваев - кандидат экономических наук, финансовый аналитик