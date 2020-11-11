В Кремле есть те, кого утомила импульсивная политика Трампа

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11 ноября 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: finnishpress.livejournal.com

Когда 4 года назад президентом США был избран Дональд Трамп, в России отнеслись к этому результату с эйфорией. Казалось, что при содействии Трампа России удастся выбраться из международной изоляции, в которой она оказалась в связи с событиями на Украине в 2014.

Но этого не произошло. Изоляция России продолжилась и даже усилилась. США расширяют антироссийские санкции, высылают дипломатов, выходят из договора РСМД и сильно давят на Германию в вопросе остановки строительства газопровода «Северный поток – 2».

Российское руководство открыто признаёт, что отношения с США достигли дна. С другой стороны, в России говорят, что снизу могут постучаться. Не окажется ли этот сигнал от Джо Байдена?

Начало выглядит неважно, заявления Байдена не предвещают новой оттепели. Всего за неделю до выборов Байден сказал, что Россия – основная угроза безопасности США. Впрочем, агрессивная риторика – не новость в американо-российских отношениях.

Первым испытанием для будущих отношений может стать договор СНВ-3, который истекает в феврале. О его продлении в октябре проходили переговоры в Хельсинки. Предварительно Джо Байден говорил о том, что готов к продлению этого договора.

Судьба почти достроенного «Северного потока – 2» также может решиться уже ближайшей весной. Байден наверняка захочет улучшить отношения с Германией, испортившиеся при Трампе. Основной причиной разногласий стал как раз этот газопровод.

Таким образом, поражение Дональда Трампа не обязательно станет для России тяжёлым ударом. По данным того же финского излания "Кауппалехти", в Кремле тоже есть те, кого утомила вихляющая и импульсивная политика «Президента Tweety». Сейчас "мяч на стороне Джо Байдена", и кремлёвские игроки к ответному удару готовы.

По меньшей мере с рыночной точки зрения результат президентских выборов в США не станет для России концом света. Московские биржевые индексы поползли вверх, как только стало известно о победе Байдена.