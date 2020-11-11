Россия снова присутствует военными базами в бывшем

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11 ноября 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: genby.livejournal.com

До этого конфликта РФ не имела законной военной базы в Азербайджане. Теперь она есть. Мы не могли свободно без досмотра провозить военные грузы через Азербайджан, теперь можем. Мы почти потеряли Армению, в результате переворота Пашиняна 2 года назад, теперь Армении просто некуда деваться, ее мигом сомнут без союзника, Пашиняна свергнут, и вернуться симпатизирующие России карабахские кланы.

Положиться на НАТО Армения не может. Турция важнейший член НАТО просто заблокирует действия этой организации. К тому же на Россию свалилась куча других подарков, осознать которые можно только со временем. К примеру, сухопутная дорога в Сирию. Ведь теперь Россия будет контролировать дорогу между частями Азербайджана через Армению. Теперь не надо облетать Азербайджан через Каспий военными самолетами.

Да, есть некоторые минусы. И это совсем не возможность построения пантурецкого мира до Татарстана, как бредят ненавистники России. Дело в ограниченном по времени статусе миротворческих сил дескать, "можем повторить" через 5 лет. Вот только через 5 лет Эрдогана уже не будет. Нынешнее преимущества в авиации тоже исчезнет. И вполне может повторится ситуация 1992-93 г.г. Так что "4-й Нагорно-Карабахской" не миновать...

Армения - главный пострадавший

Тезис, если вы делаейте цветную революцию, то вы потеряйте территорию, блестяще потвержден. Особенно ценно, когда этот тезис поддержал Алиев, который правит аж 5 срок. Одновременно вынести политический и военный кризис страна не могла. Но смешные потери армян только раззадорили нацию. Поменяв руководство, кто там будет Саргсян или Саркисян, я даже на слух не воспринимаю кто из них кто, но будет явно военный. Теперь Армения будет готовится к новой схватке, закупая больше российского оружия. Войска она не выведет, только переоденет форму на форму Нагорного Карабаха.

Иран дружно выдохнул: пронесло

Морально Иран был на стороне азербайджанцев поскольку треть населения представлены азербайджанцами. Даже Верховный лидер иранской теократии Али Хаменеи этнический азербайджанец. Но мысля логически, он был на стороне армян, против неоосманизма. В результате собрав на другой стороне Аракса стотысячное войско, так и ходил вдоль границы, не зная кого поддержать. Но все обошлось. Но без риска, нет и лавров. Иран остался при своих.

Турции микропобеда досталась тяжелой ценой

Турецкая лира взлетела 8,5 к 1 доллару. 7 ноября Эрдогану пришлось уволить главу Центробанка Турции Мурата Уйсала. А 9 ноября своего зятя, главу минфина Берата Албайрака. Если учесть что перекрыли импортные поставки для БПЛА Байрактар, то с семейным бизнесом тоже проблемы. Ведь беспилотники делает его другой зять Сельчук Байрактар. Деньги в стране кончаются, чистые валютные резервы страны близки к исчерпанию, торговый баланс отрицательный. Инвестиционный рейтинг Турции упал до исторического минимума. Что творится с КОВИДом в стране скрывают, уже подделывают экономическую статистику. Рейтинг Эрдогана, поднимаясь время от времени на внешнеполитических авантюрах уверено снижается. На следующих выборах в 2023 в Турции вполне возможна цветная революция. Репутация Турции, как страны агрессора, еще раз подпорчена.

Что получили взамен? невнятный, нигде не прописанный статус наблюдателя в Нагорном Карабахе. А ведь истратить пришлось пару миллиардов причем в сверхсложном 2020 году. Небольшой выигрыш в рейтинге Эрдогана и очередная реклама засанкционированных Байрактаров.

Россия получила статус миротворца

И что самое замечательное единолично. Россия сумела пройти по канату, не обидев ни одну сторону и не ввязываясь в конфликт ни на чьей стороне, несмотря на ОДКБ или сбитый вертолет. Наконец то, Россия протолкнула казанские соглашения, на которые не смог уговорить Армению Дм.Медведев. Получила базы на территории Азербайджана. А Алиев чтобы избежать объятий старшего брата, показал многовекторность и в качестве посредника снова выбрал Россию. Теперь Россия может смело строить сухопутные торговые коридоры через Азербайджан в Иран и заблокированную Армению, накачивая ее оружием. Россия аннулирует итоги цветной революции в Армении, намного улучшит отношения с Азербайджаном, получит сухопутный коридор в Турцию, минуя Грузию.

Для Азербайджана победа значительная

Страна готовилась к реваншу 25 лет и нанесла удар в прекрасно выбранный момент. Пересменка президентов США, еще до холодов в горах, во время ковидного кризиса когда всем наплевать, что там происходит в каких то горах. Практически все Азербайджан вернул, даже получил бонус - сухопутное сообщение с Нахичеванью, независимый от Армении. Алиев прекрасно себя показал, обеспечив не только 6 срок, но право на следующий трансферт в своей династии. Но чем больше авторитаризма, тем хуже будут его позиции в либеральной среде. Тем легче будет его сменить, при каких-то проколах.

Победа стоила дорого. Злые языки говорят о 20 000 погибших и истраченном десятке миллиардов долларов за кучку камней в которых уже 30 лет никто не живет. То же самое можно было получить казанскими соглашениями, без погибших.