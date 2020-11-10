"Беспилотное эмбарго" для Эрдогана

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10 ноября 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: colonelcassad.livejournal.com

Армянские СМИ, а также медиа, связанные с армянской диаспорой на Западе, развернули достаточно успешную информацию кампанию относительно турецких БПЛА в Карабахе и смогли добиться существенных результатов. Ряд фирм в Европе и Канаде отказались или заморозили поставки комплектующих, которые используются в самом знаменитом турецком беспилотнике.

Подтвержденное уничтожение Bayraktar TB2 на границе НКР дало в руки Армении важные козыри — комплектующие, по которым можно определить поставщика. Еще больше компаний приостановили поставки в Турцию.

Турция продвигает Bayraktar как «национальный БПЛА». На деле он в значительной степени состоит из иностранных комплектующих — в основном из США и других стран НАТО. Турецкое производство сильно зависит от импорта комплектующих. Это — последствия курса на импорт оружия НАТО, который достался Реджепу Тайипу Эрдогану по наследству от предыдущей администрации. Сейчас он пытается свернуть с этого пути, но для этого потребуется время и значительные ресурсы — а экономика Турции находится не в лучшем состоянии.

В середине 2000-х Анкара взяла курс на построение мощного и самодостаточного ВПК. Цель — самостоятельно производить если не всю, то большую часть обычных вооружений. Это не было тайной, наоборот, премьер-министр, министр обороны, министр иностранных дел, советник Эрдогана и лидеры правящих партий открыто заявляли, что Турция стремится к независимости и самодостаточности своего военно-промышленного комплекса.

Более того, это увязывали с расширением политической субъектности Турции на Ближнем Востоке. Она претендует на роль региональной великой державы и готова бороться за эту роль силой оружия. Успешное применение «Байрактаров» стало одним из символов новой внешней политики Анкары.

Опыт боевых действий в Ираке и Сирии лишь подтолкнул Турцию к самостоятельности. Например, крайне неудачное применение немецких танков «Леопард-2» в ходе боевых действий под Эль-Бабом стало поводом начать разработку собственного танкового двигателя и перспективных систем защиты. Тогда Турция решила модернизировать иностранные танки — М-60 и «Леопард-2». Во второй половине 2020-х годов импортные машины должен сменить национальный турецкий танк.

Потери ударных вертолетов Т-129 ATAK в Сирии запустили работу по их модернизации для обеспечения большей надежности и выживаемости. Турция не скрывает, что вооружение дорабатывается с расчетом на применение в будущих конфликтах по периметру своих границ. Успех беспилотников в Ираке, Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе подталкивает Турцию разрабатывать новые ударно-разведывательные БПЛА и БПЛА-камикадзе. Производство будет развернуто на территории страны с максимально возможным импортозамещением.

Однако к 2020 году Турция так и не смогла обеспечить самостоятельный выпуск приоритетных вооружений. Эмбарго на поставки комплектующих для БПЛА стало чувствительным ударом. Чтобы сохранить программу БПЛА, необходимо решить серьезные технологические и промышленные задачи. Неприятные последствия эмбарго будут действовать длительное время. Однако преувеличивать последствия подобного «беспилотного эмбарго» не стоит.

Во-первых, Турция, без сомнения, создала запас импортных комплектующих. Это позволит продолжить производство в рамках оборонного заказа на 2020-2021 год и компенсировать потери, понесенные на различных театрах военных действий (самые крупные — в феврале-марте в Сирии и марте-июне в Ливии).

Во-вторых, уже сейчас Турция ведет переговоры с несколькими странами о поставках комплектующих и совместном производстве БПЛА. С Украиной подписан контракт на производство Bayraktar Akinci. Это позволит решить проблему с двигателями для перспективных беспилотников, которые будут производиться в Запорожье. К середине 2020-х годов Турция будет меньше зависеть от поставок из стран НАТО — произойдет переориентация на страны, которые не входят в Альянс, или на собственное производство.

В-третьих, запрет на экспорт комплектующих не означает, что турки не смогут их купить через третьи страны. Дружественные Пакистан и Катар могут закупать комплектующие на Западе и перепродавать их Анкаре в рамках программ военно-технического сотрудничества.

Не стоит забывать и про Китай — военный атташе в Турции еще два года назад заявлял, что Пекин заинтересован в военно-техническом сотрудничестве с Анкарой. Однако в случае с Китаем большую роль играет политический фактор — Вашингтону очень не понравится, если Эрдоган допустит на турецкий рынок китайский ВПК. Если от санкций за покупку С-400 Анкаре пока что удается отбиваться, то сотрудничество с китайцами нанесет непоправимый удар отношениям со Штатами.

Ситуация с «беспилотным эмбарго» в отношении Турции указывает на критическую уязвимость в системе национальной безопасности. Сейчас наблюдается рост международной напряженности и фрагментация прежнего миропорядка. В этих условиях недопустимо, чтобы ВПК зависел от импорта из стран, которые являются потенциальными противниками или занимают позицию «вооруженного нейтралитета».

Турция пытается войти в высшую лигу, ведь это сулит десятки миллиардов долларов ежегодной прибыли от оружейных контрактов. Однако проблема в том, что Анкара пока не может преодолеть последствия зависимости от США и НАТО. Импортозамещение производства БПЛА — важный вызов для Турции. Преодолев его, Эрдоган покажет, насколько его страна готова выполнять роль «великой исламской державы».